Cuatro de cada diez almerienses que residen en España lo hacen en Barcelona

Cataluña y, especialmente, Barcelona, reúne a la mayoría de almerienses que residen fuera de la comunidad andaluza, que suman un total de 90.871, según ... los últimos datos oficiales actualizados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), los del 1 de enero de 2024.

De hecho, si la comunidad catalana asume al 47,6% de los emigrados indálicos, un total de 43.230, casi cuatro de cada diez y, en concreto, el 38,9%, residen en la principal provincia de la tierra del pan tumaca. Suman, en concreto, 35.313. En cuanto al resto de provincias catalanas, Tarragona cuenta con 4.034 almerienses, Gerona con 2.372 y Lérida con 1.511. Pero ninguna otra provincia española supera, como Barcelona, en tantos miles a los ciudadanos almerienses que han partido en algún momento hacia el resto del territorio nacional para encontrar su modo y su medio de vida.

La más próxima, también en la ribera del Mediterráneo, es la Comunidad Valenciana, que suma 12.294, repartidos entre los 7.012 de Alicante, los 3.685 de Valencia y los 1.597 de Castellón. Y le sigue de cerca, quizás por su proximidad, la Región de Murcia, con un total de 11.272 almerienses, mientras que a la zaga se encuentra la Comunidad de Madrid, con 10.181.

Las islas Baleares copan el quinto destino nacional de los almerienses que han emigrado al resto de España, con una población de 2.986 indálicos. Y, a continuación, Canarias con 1.904 y Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife como sus principales destinos, al sumar 983 y 921, respectivamente.

En Castilla-La Mancha residen 1.699 ciudadanos de la provincia (526 en Toledo, 399 en Albacete, 379 en Ciudad Real, 278 en Guadalajara y 117 en Cuenca). Hasta Aragón han llegado también 1.449 nacidos en la geografía almeriense. Zaragoza copa el mayor número (860), seguida de Huesca (399) y Teruel (190).

Jaén es la provincia con más emigrados al resto de España La provincia de Almería tiene residiendo en el resto de España al 7,2% de los 1.267.302 andaluces que han decidido vivir fuera de la comunidad, un total de 90.871 nacidos en alguno de sus 103 municipios y la entidad local autónoma de Fuente Victoria, según publica el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, a 1 de enero de 2024. Jaén es la provincia que más autóctonos aporta al resto del territorio nacional, con un total de 260.686, que suponen el 20,6% de los emigrados andaluces, seguida de cerca por Granada y Córdoba, con 214.180 y 213.800, respectivamente. Los sevillanos lo hacen en cuarta posición, con 188.805 y, a continuación, en 130.835, los gaditanos; en 118.760, los malagueños; en 90.871, los almerienses; y en 49.365, los onubenses.

Por encima del millar se encuentran, por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 912 en esta última y 228 en la primera; y Castilla-León, con un total de 1.098 (227 en León, 216 en Valladolid, 184 en Burgos, 121 en Salamanca, 90 en Ávila, 81 en Segovia, 65 en Zamora y 57 en Palencia y Soria).

El País Vasco suma 959 almerienses entre sus vecinos (524 en Vizcaya, 264 en Guipúzcoa y 171 en Álava), mientras que Galicia cuenta con 738 (328 en La Coruña, 213 en Pontevedra, 105 en Lugo y 92 en Orense) y la Comunidad Foral de Navarra con 563. Extremadura dispone de 487 (303 en Badajoz y 184 en Cáceres), el Principado de Asturias reúne a 448, Cantabria a 229 y La Rioja a 194.

La mayoría de los andaluces que se muda a España es mujer

La información sobre población andaluza residente en el resto de España que ha dado a conocer el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), según los últimos datos disponibles del Censo de Población a 1 de enero de 2024, revela que suman 1.267.302 personas, un 1,4% menos que el año anterior. De ese total, el 53,2% era mujer.

La mayoría de estos andaluces nació en Jaén (20,6%), Córdoba y Granada (ambas con un 16,9%), mientras que, en el otro extremo, se encuentra Huelva con un 3,9%.

Por otra parte, esta población emigrante representó el 3,2% del total de los residentes en el resto de España (3,3% en el año anterior).

Distribuyendo el total de personas nacidas en Andalucía según el lugar de residencia, el 83,6% vivía en la propia región andaluza, el 15,1% en el resto de España y el 1,3% en el extranjero.

Algo más del 55% de los andaluces residentes en el resto del país se concentraba en las provincias de Barcelona (371.905 y el 29,3%), Madrid (245.695 y el 19,4%) e Islas Baleares (82.939 y el 6,5%).

En comparación con el año 2023, los mayores incrementos relativos de andaluces residentes en provincias no andaluzas ocurrieron en Zamora y Lugo, con un 4,8% y 4,2%. Y los mayores descensos, en Lérida (-3%) y Barcelona (-2,9%).

En cuanto a la edad de esta población y reuniéndola en grandes grupos, el 51,3% tiene 65 o más años y el 1,9% es menor de 15.