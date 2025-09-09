Cada cuatro días alguien se quita la vida en Almería: 73 suicidios solo durante 2024 Cada 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, fecha para advertir de la primera en la lista de muertes externas

David Roth Almería Martes, 9 de septiembre 2025, 23:03

Cada 10 de septiembre el calendario recuerda una de las realidades más duras y silenciadas: el suicidio. En Almería, este drama humano dejó 73 víctimas en 2024, 53 hombres y 20 mujeres, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra repite la de 2023 en términos de tasa, 0,97 por cada 10.000 habitantes, y supera la registrada en 2022 (0,80). Detrás de estos números hay historias rotas, familias en duelo y un sentimiento compartido en las asociaciones de salud mental: se trata de muertes evitables que requieren un compromiso mucho mayor por parte de la sociedad y las instituciones.

La provincia se sitúa en un punto intermedio dentro de Andalucía. Sevilla (164 suicidios) y Málaga (163) encabezan las cifras absolutas, mientras que Granada lidera la tasa autonómica con 1,13 por cada 10.000 habitantes. En el extremo contrario, Huelva refleja la menor incidencia con 0,81. En comparación, la tasa andaluza en su conjunto fue de 0,95 en 2024. Que Almería se mantenga por encima de la media es un aviso que no pasa desapercibido para quienes trabajan en la prevención.

Un dolor invisible

El suicidio no suele ocupar titulares, pero es la primera causa de muerte externa en España. Los expertos insisten en que no es un hecho inevitable: detrás suele haber un sufrimiento profundo, asociado en muchos casos a la soledad, la falta de apoyos emocionales y la ausencia de recursos accesibles. «Cualquiera puede atravesar un momento vital límite. Lo que marca la diferencia es que existan redes de apoyo y acompañamiento», subrayan desde la Federación Salud Mental Andalucía, que lanza la campaña #ParaDejarDeSufrir para romper el silencio.

El presidente de la federación, Manuel Movilla, lo explica con claridad: «Prevenir el suicidio es responsabilidad de todos y de todas las administraciones, incluidas las locales y provinciales. No hablamos solo de un problema ligado a las personas con un trastorno mental, sino de una realidad mucho más amplia que afecta al bienestar emocional de la ciudadanía. Cualquiera puede atravesar un sufrimiento que le lleve al límite, y eso nos obliga a mirar de frente esta emergencia. Lo más importante es saber que el suicidio se puede prevenir: nadie debería sentirse solo en su dolor. Si como sociedad no somos capaces de verlo y actuar, es que estamos fallando en lo esencial: en cuidar la vida».

Añade que «del suicidio hay que hablar sin miedo. Igual que la DGT consiguió salvar miles de vidas con sus campañas sobre seguridad vial, necesitamos campañas en la televisión pública andaluza que rompan el silencio y hagan visible este dolor. Quien se siente atrapado debe saber que no está solo, que pedir ayuda es posible y que siempre hay salida. Prevenir es primordial».

Los hombres, más afectados

Uno de los datos más llamativos es la brecha de género. En Almería, como en toda Andalucía, la mayoría de las víctimas son hombres: 53 frente a 20 mujeres. En el conjunto regional, el 77% de los suicidios en 2024 correspondieron a varones (631 casos), una tendencia que se repite año tras año y que los especialistas relacionan con factores culturales, sociales y con la dificultad de los hombres para pedir ayuda o expresar vulnerabilidad.

Las asociaciones de salud mental insisten en que el suicidio no debe contemplarse únicamente como un asunto sanitario. Es también una cuestión social que refleja desigualdades, falta de recursos y abandono emocional. Por eso, reclaman más psicólogos en el sistema público, programas de educación emocional en colegios e institutos, y espacios comunitarios que favorezcan la cohesión y reduzcan la soledad no deseada.

«En los pueblos de la provincia muchas personas sienten que no tienen a quién acudir. Hay servicios, pero no siempre llegan a tiempo ni están cerca de quien los necesita. Esa distancia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte», lamenta una trabajadora social almeriense que colabora con asociaciones locales de salud mental.

Aunque queda mucho camino por recorrer, existen herramientas que pueden marcar un punto de apoyo. La línea 024, activa las 24 horas y gratuita, ofrece atención inmediata y confidencial a personas en riesgo y a su entorno. Además, la guía 'Permítete Vivir', impulsada por la Confederación Salud Menta, recoge señales de alerta y recomendaciones para familiares y amigos. En la provincia, asociaciones vinculadas a la federación prestan acompañamiento y grupos de ayuda mutua que sirven como refugio para quienes atraviesan un momento crítico.

La Federación Salud Mental Andalucía, antes Feafes, es una entidad sin ánimo de lucro considerada de interés social, declarada de utilidad pública, que se constituyó en 1992 con el objetivo de favorecer la adopción de medidas que contribuyan a la recuperación y a la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno mental y la de sus familias, defender sus derechos y representar al movimiento asociativo creado en torno a la salud mental. En la actualidad está integrada por 19 asociaciones.