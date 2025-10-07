Cuatro convenios para mejorar la calidad de vida de mayores y mujeres de Almería

A. M. Martes, 7 de octubre 2025, 23:24 Comenta Compartir

El propósito del Ayuntamiento de Almería es estar al lado de todas las personas, especialmente las más vulnerables, para contribuir a la creación de una sociedad más justa e igualitaria. Hoy se ha dado un nuevo paso adelante en este camino con la firma de cuatro convenios sociales, y cuyos principales beneficiarios son los mayores y las mujeres. En concreto, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha suscrito los acuerdos con la Asociación Amigos del Alzheimer y otras demencias de Almería, la Asociación Protegidas para la Integración Social y Laboral, la Asociación de Mujeres Juristas de Almería, y el Colegio Oficial de Enfermería de Almería. Cuatro proyectos a los que, en su conjunto, el Ayuntamiento destinará 26.000 euros. La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha estado presente en el acto celebrado en el Ayuntamiento.

La regidora afirmó que «desde el Ayuntamiento, en el marco de los distintos planes que tenemos activos, como el II Plan de Servicios Sociales Comunitarios, el II Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia o el II Plan Municipal de Discapacidad, entre otros, trabajamos en ofrecer respuestas sociales a todos los colectivos de nuestro municipio. Somos conscientes de la dificultad que supone llegar a todos los rincones por la limitación de recursos con los que cuenta la administración y es ahí donde destaca la importancia de estos acuerdos con las demás instituciones y entidades».

María del Mar Vázquez explicó que «gracias a estos convenios se va a poner en marcha un programa de envejecimiento activo y hábitos de vida saludable; se van a realizar distintos talleres y fisioterapia para personas con alzheimer; se va a brindar atención social, asesoramiento psicológico y distintos talleres de empoderamiento y autoestima a mujeres víctimas de violencia de género y en exclusión social; a la vez que se va a ofrecer asesoramiento jurídico a aquellas mujeres que lo necesitan en distintos ámbitos familiares y de su vida privada».

En concreto, el proyecto de Amigos del Alzheimer y Otras Demencias se desarrolla en el centro de día José Bueno y se denomina 'Cuidar con cuerpo y alma: Apoyo integral para cuidadores y personas con alzheimer a través de grupos de ayuda mutua y fisioterapia individual'. La Asociación Protegidas se dedica a la atención multidisciplinar a mujeres y menores en situación vulnerable mediante recursos de acogida, formación en igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género. La Asociación de Mujeres Juristas desarrollará, durante nueve meses, un proyecto para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Por último, el Colegio de Enfermería realizará el 'Programa de envejecimiento activo'.