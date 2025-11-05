Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una celadora traslada a un paciente en un hospital. De la Hera

CSIF reclama que los celadores pasen al grupo C2

El sindicato reivindica la figura de estos profesionales, que cifra en 500 en la provincia, y demanda un aumento de su dignificación a través de mejores condiciones laborales y retributivas

A. M.

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:28

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha exigido este miércoles, con motivo ... del Día del Celador, la inmediata reclasificación profesional al grupo C2 de esta categoría. Dicho colectivo, que el sindicato considera un «pilar fundamental de la sanidad», está formado por casi 5.700 trabajadores, casi 500 en la provincia de Almería, «pero, sin embargo, no ostenta el reconocimiento social y profesional que debería, algo por lo que aboga el sindicato, que pide más visibilidad sobre su desempeño diario como eslabón imprescindible para el correcto funcionamiento de los hospitales y centros de salud».

