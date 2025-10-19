Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

CSIF exige la presencia de los técnicos en Farmacia en todos los ámbitos de la sanidad pública en los que se maneje medicación

El sindicato demanda un mayor reconocimiento económico de los riesgos que conlleva el trabajo diario de este colectivo a través de un complemento de peligrosidad

N. E.

Almería

Domingo, 19 de octubre 2025, 09:28

Comenta

El Sector de Sanidad de CSIF, primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha reclamado la presencia del técnico en Farmacia en todos los ámbitos de la sanidad pública andaluza en los que se maneje medicación, pues existen multitud de áreas en las que sus funciones son llevadas a cabo por otras categorías.

Con motivo del Día Internacional del Técnico en Farmacia, que se conmemora este viernes, la central sindical ha demandado una definición clara de las competencias de esta categoría para garantizar que los pacientes reciban sus tratamientos de manera segura, eficaz y con la máxima calidad asistencial. Debido al papel esencial que desempeñan los técnicos y técnicas en Farmacia, CSIF ha reivindicado también su presencia en áreas como los centros de salud o los almacenes logísticos.

La innovación permanente en materia sanitaria ha llevado a que las competencias de estos profesionales sean cada vez más complejas, al tener que manipular diariamente medicamentos peligrosos como citotóxicos, quimioterápicos, antivirales, inmunosupresores, antineoplásicos o antibióticos específicos. Por ello, la organización sindical ha pedido una mejora de sus retribuciones a través de un complemento de peligrosidad, dada la peculiaridad de su quehacer y su nivel de responsabilidad, así como la implantación de protocolos homogéneos, medidas de protección y la actualización del equipamiento en todos los servicios de Farmacia.

Asimismo, en su objetivo de aumentar el reconocimiento profesional y la dignificación laboral de los técnicos en Farmacia, CSIF ha recordado que el nivel formativo y las funciones de estos profesionales superan ampliamente lo que la normativa reconoce en el marco del Grupo C2 de retribuciones, por lo que, en coherencia con ello, ha reclamado una actualización normativa que les adecúe, cuanto antes, al Grupo C1.

Desbloqueo de la bolsa de empleo

El sector de Sanidad de CSIF ha lamentado también el bloqueo que sufre la Bolsa de Empleo de Técnicos en Farmacia en el SAS, cuya última actualización solo incluye méritos hasta 2021. En este sentido, el sindicato ha reclamado la inmediata puesta al día de la misma con el objetivo de no seguir perjudicando a miles de personas candidatas a trabajar en la sanidad pública andaluza y que han invertido tiempo y dinero en preparar sus méritos y que, a día de hoy, siguen sin posibilidad de recibir una oferta de empleo.

Por último, el sindicato ha denunciado la alta tasa de temporalidad y la precariedad que sufre este colectivo de profesionales, así como la lentitud de la Administración en la cobertura de ausencias reglamentarias que tardan meses en cubrirse, poniendo en una situación muy complicada a los técnicos en Farmacia que desarrollan su labor en los diferentes servicios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vuelco de droga acaba con dos tiroteos en Almería y un arrestado en una operación contra el petaqueo
  2. 2 El edificio El Palmeral recibe una placa conmemorativa por ser símbolo del Movimiento Moderno
  3. 3 Cinco heridos al chocar su turismo contra un árbol en la AL-9204 en La Mojonera
  4. 4

    Ucrania dice adiós al Tomahawk
  5. 5 El pueblo que refuerza su seguridad: esta es la medida que ha tomado tras una oleada de robos
  6. 6 Graduados Sociales y la Abogacía rinden homenaje a José Manuel Urbano
  7. 7

    Premio Colombine y homenaje a las primeras alcaldesas de la democracia
  8. 8 Claves del Bono Alquiler Joven 2025: Almería se prepara para la nueva convocatoria
  9. 9

    Premio Colombine y homenaje a las primeras alcaldesas de la democracia
  10. 10 La Desértica corona a héroes de acero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal CSIF exige la presencia de los técnicos en Farmacia en todos los ámbitos de la sanidad pública en los que se maneje medicación

CSIF exige la presencia de los técnicos en Farmacia en todos los ámbitos de la sanidad pública en los que se maneje medicación