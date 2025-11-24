Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

CSIF denuncia que Torrecárdenas niegue permisos de Navidad a sus trabajadores, «impidiéndoles la conciliación familiar»

Según el sindicato, entre el 23 de diciembre y el 8 de enero, los profesionales solo podrán disponer de cinco días de permiso

David Roth

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:41

Comenta

El Sector de Sanidad de CSIF Almería ha denunciado que la Gerencia del Hospital Universitario Torrecárdenas está restringiendo los permisos y licencias de los trabajadores ... durante el periodo navideño, dificultando así la conciliación familiar en unas fechas clave. Según el sindicato, entre el 23 de diciembre y el 8 de enero, los profesionales solo podrán disponer de cinco días de permiso, independientemente de los tipos de licencias a las que puedan acogerse según el Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias del SAS.

