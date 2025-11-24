CSIF denuncia que Torrecárdenas niegue permisos de Navidad a sus trabajadores, «impidiéndoles la conciliación familiar»

El Sector de Sanidad de CSIF Almería ha denunciado que la Gerencia del Hospital Universitario Torrecárdenas está restringiendo los permisos y licencias de los trabajadores ... durante el periodo navideño, dificultando así la conciliación familiar en unas fechas clave. Según el sindicato, entre el 23 de diciembre y el 8 de enero, los profesionales solo podrán disponer de cinco días de permiso, independientemente de los tipos de licencias a las que puedan acogerse según el Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias del SAS.

Los cinco días disponibles deberán ser seleccionados en dos bloques: del 23 al 30 de diciembre o del 31 de diciembre al 8 de enero, lo que limita considerablemente la flexibilidad de los empleados para gestionar sus permisos durante este periodo festivo.

El sindicato señala que esta medida impide a los trabajadores utilizar otros permisos establecidos, como la reducción de jornada por guarda legal para cuidar de menores de 12 años o familiares dependientes. Belén Granados, responsable del Sector de Sanidad de CSIF Almería, ha expresado que esta decisión recorta los derechos laborales de los profesionales, afectando directamente a su conciliación familiar durante unas fechas tan señaladas.

CSIF también critica que la Gerencia del hospital haya adoptado esta medida de manera unilateral, sin haber consultado previamente con los sindicatos representativos, lo que consideran una vulneración de los acuerdos alcanzados en la Mesa Sectorial del SAS. Según Granados, la dirección del hospital está priorizando la gestión de recursos humanos para evitar contrataciones suficientes en lugar de garantizar que los derechos laborales de los trabajadores sean respetados.

El sindicato alerta de que la falta de flexibilidad en los permisos puede generar una sobrecarga de trabajo para los profesionales del hospital, lo que podría repercutir negativamente en la calidad del servicio sanitario durante el periodo navideño. Durante estas fechas, la cobertura de descansos y permisos es fundamental para asegurar que la atención a los pacientes no se vea comprometida.

Granados señala que, en lugar de restringir los permisos, la Gerencia del Hospital Torrecárdenas debería haber planificado adecuadamente la contratación de personal adicional para cubrir las ausencias y así evitar sobrecargar a la plantilla existente.

Desde CSIF, insisten en la necesidad de que la Gerencia del hospital planifique con antelación y de forma eficiente los recursos humanos durante las vacaciones, garantizando tanto los derechos laborales de los trabajadores como la correcta atención a los pacientes. El sindicato exige que se respeten los acuerdos establecidos y que se realicen las contrataciones necesarias para cubrir las ausencias justificadas de los trabajadores durante el periodo navideño.

El Sector de Sanidad de CSIF Almería recuerda que es crucial una planificación adecuada y pormenorizada para evitar la falta de personal y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores. El sindicato hace un llamado a la Gerencia del Hospital Universitario Torrecárdenas a revisar su gestión para asegurar que los profesionales puedan disfrutar de sus permisos sin que ello repercuta en la calidad del servicio sanitario.