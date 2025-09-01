Cruz Roja y sus premios 'Impulsa al Autoempleo' entregarán 20.000 euros en una sexta edición muy especial El plazo para que las personas emprendedoras presenten sus candidaturas estará abierto desde el 1 de septiembre al 30 septiembre

Bernardo Abril Almería Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:39 Comenta Compartir

Los premios 'Impulsa al Autoempleo' de Cruz Roja vuelven este mes de septiembre para poner en valor y apoyar directamente a las personas emprendedoras más vulnerables, para que puedan dar viabilidad y continuidad a sus proyectos de autoempleo, favoreciendo la sostenibilidad de sus medios de vida.

La sexta edición de estos premios repartirá 12 ayudas económicas por valor total de 20.000 euros, dentro de 4 categorías diferentes. La categoría 'Iniciativas Impulsa' financiada por Microbank, está dirigida a personas emprendedoras que han tenido el apoyo directo para la creación y/o consolidación de sus iniciativas desde Cruz Roja Española a través de su proyecto «Impulsa» en España. En 'Mujeres Emprendedoras' las mujeres son las protagonistas del galardón; mujeres que han puesto en marcha iniciativas de negocio solas o en compañía de otras mujeres u hombres. Esta candidatura se financia con el apoyo de El Corte Ingles.

Para apoyar los proyectos asesorados desde el área de cooperación internacional de Cruz Roja, se ha creado la categoría 'Internacional', financiada con el apoyo de Avoris Retail S.L. Y 'Emprendimiento rural', financiada por la Fundación Mahou San Miguel, y en la que se valora la presentación de proyectos de municipios de menos de 10.000 habitantes.

El plazo para que las personas emprendedoras presenten sus candidaturas estará abierto desde el 1 de septiembre al 30 septiembre, ambos días inclusive. Durante la quinta edición de los premios en 2024 se presentaron más de 120 candidaturas de personas emprendedoras con negocios puestos en marcha, 80% de las cuales fueron negocios de mujeres emprendedoras.

El Programa 'Iniciativas de desarrollo empresarial' de Cruz Roja, en el que se enmarcan estos premios, centra sus actuaciones en promover el emprendimiento, facilitando que personas con interés por el autoempleo puedan hacer realidad sus ideas de negocio disponiendo del apoyo necesario para que su actividad sea sostenible.

Durante el año 2024, Cruz Roja ha informado y motivado para el autoempleo a casi 2.000 personas, facilitando la creación y/o consolidación de más de 400 proyectos de autoempleo a través del proyecto 'Impulsa: Apoyo al Autoempleo y Microcréditos'.

El proyecto 'Impulsa'

El proyecto 'Impulsa' de Cruz Roja es una iniciativa con la que se pretende apoyar a personas emprendedoras con dificultades añadidas en el proceso de creación y consolidación de sus proyectos de negocio. El colectivo de atención corresponde a personas con interés emprendedor pero con dificultades de acceso al mercado laboral, ya que se encuentran fuera del mercado financiero habitual y con importantes barreras en su camino al emprendimiento por razones de edad, género y origen. El proyecto 'Impulsa' está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través del IRPF y por fondos propios.

Cruz Roja Española pertenece al mayor movimiento humanitario del mundo. Colabora con entidades públicas y privadas para que la ayuda llegue a todas las personas que lo necesitan, en cualquier lugar y en el momento oportuno. Su misión es prevenir y aliviar el sufrimiento humano, proteger la vida y la salud y hacer respetar a las personas.

Sus más de 231.000 personas voluntarias dan respuesta en 1.263 municipios, lo que permite atender anualmente a más de 11,6 millones de personas en los ámbitos nacional e internacional. Todo ello con el apoyo de cerca de 1,3 millones de personas socias, empresas y alianzas en todos los sectores de la sociedad.

Cruz Roja Española ha puesto en marcha un Plan de Respuesta para hacer frente a los efectos de la DANA, con una ejecución continuada en los próximos tres años que tiene como objetivo principal contribuir a la recuperación, la construcción de resiliencia y el bienestar físico, emocional y social de las personas y comunidades afectadas. El plan, con el que se pretende llegar a unas 100.000 personas, se está ejecutando en tres fases: la primera, ya realizada, de respuesta inmediata; una segunda vinculada a la recuperación para la vuelta a la normalidad, y una tercera de fortalecimiento y resiliencia para asegurar que las comunidades y las personas sean más fuertes y estén preparadas ante posibles eventos futuros de emergencias o catástrofes.

Cruz Roja Española continúa su trabajo contra todas las formas de vulnerabilidad, adaptándose y anticipándose a los escenarios de futuro, abierta a la población general, incidiendo en la contribución firme y consistente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, presente en 191 países. Actúa siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.

Temas

Cruz Roja España