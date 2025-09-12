Cruz Roja forma a 560 almerienses ante situaciones de emergencia derivadas del cambio climático Estas acciones formativas se dirigen a la población general como para colectivos específicos, y tienen un enfoque preventivo y adaptado a las realidades del territorio

El Día Mundial de los Primeros Auxilios se celebra mañana, 13 de septiembre, una fecha impulsada por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para poner en valor la formación como herramienta para salvar vidas, especialmente en un contexto marcado por el aumento de emergencias derivadas del cambio climático.

Este año, bajo el lema 'Salvando vidas en un clima cambiante', se pone el foco en cómo los fenómenos extremos —olas de calor, inundaciones, incendios, tormentas o sequías— afectan directamente a la salud de las personas, y cómo la formación en primeros auxilios contribuye a mejorar la preparación y la resiliencia de las comunidades.

Formación esencial también en Almería

En la provincia de Almería, Cruz Roja viene reforzando esta formación con resultados muy positivos. Según explica Mari Carmen Donaire, técnica de Voluntariado y Formación, «desde enero hasta septiembre de 2025, hemos formado a 562 personas en el área de Socorros y Emergencias. Se han impartido cursos especializados en Primeros Auxilios, uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA), Intervención en Emergencias, Primeros Auxilios para intervinientes, Habilidades Sociales y otras áreas clave para la respuesta ante situaciones críticas».

Estas acciones formativas se han desarrollado tanto para la población general como para colectivos específicos, y tienen un enfoque preventivo y adaptado a las realidades del territorio. «Desde Cruz Roja Almería promovemos esta formación no solo como una herramienta técnica, sino como una forma de empoderar a la ciudadanía frente a los riesgos medioambientales y las emergencias cotidianas», añade Donaire.

Más de 112.000 personas formadas a nivel estatal

A nivel nacional, Cruz Roja Española formó en 2024 a cerca de 112.200 personas en primeros auxilios, de las cuales casi 90.000 no pertenecen a la organización, lo que demuestra el interés y la implicación de la sociedad en estar preparada ante posibles emergencias.

La formación no se limita a técnicas básicas de reanimación o control de hemorragias. Se trabaja también en la gestión del estrés, la evaluación de riesgos y la toma de decisiones en momentos de presión, especialmente útiles en escenarios cada vez más frecuentes de catástrofes naturales.

Preparación, tecnología y comunidad

Cruz Roja también destaca el papel de la tecnología en la formación en primeros auxilios. Una de las herramientas más accesibles y útiles es la Aplicación Universal de Primeros Auxilios, gratuita, multilingüe y disponible para todo tipo de público, que guía paso a paso en situaciones de emergencia, incluso sin conexión o ayuda inmediata.

Además, Cruz Roja ofrece una amplia gama de cursos presenciales y online, adaptados a todas las edades y niveles, con el objetivo de que cualquier persona pueda convertirse en un primer interviniente eficaz hasta la llegada de los servicios profesionales.

En palabras de la organización, «una comunidad bien formada es una comunidad más fuerte», capaz de minimizar el impacto de cualquier crisis y de salvar vidas en los primeros minutos, que suelen ser los más decisivos.