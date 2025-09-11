Cruz Roja y Carrefour organizan una gran recogida de material escolar Este fin de semana regresa la campaña 'Vuelta al Cole Solidaria' a favor de la infancia en riesgo social de Almería

Almería acoge la XVII edición de la 'Vuelta al Cole Solidaria', una iniciativa de recogida de material escolar de la Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja que se celebrará, con carácter general, desde este viernes hasta el domingo en los hipermercados de la compañía en Almería ciudad y Vícar, Almerimar (El Ejido) y Roquetas de Mar. «Hablamos de una campaña en la que participarán un total de 203 hipermercados de 47 provincias españolas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla», han trasladado desde la oenegé en un comunicado este jueves.

La iniciativa, según explica Cruz Roja, arranca con la donación directa de 100.000 euros en material escolar realizada por Carrefour. Donación a los que se sumarán las aportaciones, en clave de material escolar, de los clientes que deseen participar en la presente campaña. Recursos con los que se espera poder dar cobertura a las necesidades en esta materia a miles de niñas y niños en especial situación de vulnerabilidad de toda España.

«Hablamos de un proyecto que tiene como objetivo reducir el gran impacto económico que va a suponer el inicio del nuevo curso para miles de familias en riesgo social, y contribuir a alcanzar una educación inclusiva y de calidad en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (Educación de Calidad). Además, va a ayudar a empoderar a los y las menores beneficiarios en una fecha tan significativa como es el inicio del curso escolar. Una iniciativa que desde su nacimiento ha dado como fruto la entrega a Cruz Roja de más de 7,5 millones de euros en material escolar en beneficio de miles de familias en situación de vulnerabilidad social de las diferentes localidades de nuestro país», ha resumido la entidad social.

El acto de presentación de la campaña se ha celebrado este jueves en Sevilla, en la sede autonómica de Cruz Roja en Andalucía, y ha contado con la presencia, entre otros, de Jerónimo Vera, delegado especial del Comité Autonómico de Cruz Roja en Andalucía; Marta Vilches de la Paz, presidenta provincial de Cruz Roja en Sevilla; Emilio Muñoz, director regional de Carrefour Andalucía, y María Cid, directora de Fundación Solidaridad Carrefour.

Todos ellos han estado acompañados de un nutrido grupo de personas voluntarias de Cruz Roja y de Fundación Solidaridad Carrefour cuya generosidad, compromiso y sensibilidad han sido puestos en valor en el marco de dicha presentación.

Cabe destacar que, a nivel nacional, 4.538 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, apoyados por voluntarios de la Fundación Solidaridad Carrefour, serán los encargados de atender a las personas que se acerquen a los puntos de recogida ubicados en los diferentes hipermercados Carrefour para donar dicho material escolar (mochilas, cuadernos, bolígrafos, lápices, rotuladores etcétera).

Posteriormente, las diferentes Asambleas Locales de Cruz Roja serán las encargadas de distribuir el material escolar donado entre los miles de familias en situación de vulnerabilidad social con menores a cargo beneficiarias en cada una de las 47 provincias, así como las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Ha destacado la organización que, en la pasada edición, gracias a la donación directa de la Compañía y a las contribuciones de la ciudadanía, la Fundación Solidaridad Carrefour entregó a Cruz Roja material escolar valorado en 401.560 euros. Recursos que permitieron cubrir las necesidades, en esta materia, de 14.186 niñas y niños en situación de vulnerabilidad en toda España.

Otras áreas de colaboración

Cruz Roja y la Fundación Solidaridad Carrefour trabajan conjuntamente desde hace más de dos décadas en la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad a través del desarrollo y puesta en marcha de innumerables iniciativas sociales. Iniciativas como la Vuelta al Cole Solidaria, que este año alcanza su XVII edición con un histórico de más de 7,5 millones de euros entregados en material escolar.

A su vez, en diciembre de 2022 ambas instituciones renovaron por tres años más un importante acuerdo de cooperación suscrito en 2001 para la atención de personas afectadas por situaciones de catástrofe o similares (inundaciones, nevadas y demás emergencias con población afectada). Catástrofes como la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, el masivo apagón o los gravísimos incendios que año tras año han asolado diferentes localidades de nuestro país, entre ellos los devastadores incendios sufridos este verano. Intervenciones que realizan en escenarios de excepcionalidad y urgente necesidad que tan sólo durante este año han dado con fruto la atención de más de 7.000 personas afectadas.

En este ámbito, la Fundación Solidaridad Carrefour financia también el desarrollo, formación, mantenimiento e intervención de los 26 Equipos de Respuesta Inmediata en Atención Psicosocial (ERIE de Cruz Roja) con el objetivo de dar respuesta a las personas afectadas de manera integral, desde su creación en el año 2001. «Ejemplos recientes de ello los encontramos en las intervenciones realizadas a raíz del incendio del edificio del Campanar en Valencia; en apoyo a las personas afectadas por la DANA, o con motivo de los devastadores incendios mencionados», ha explicado Cruz Roja.

Igualmente, en línea con el ODS 10 (Reducción de las Desigualdades) ambas entidades han suscrito en 2021 un acuerdo nacional de promoción de la integración laboral de personas en situación de desventaja social con el objetivo de favorecer el acceso al mercado laboral de personas en riesgo social en clave de igualdad.