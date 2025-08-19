Cruz Roja atiende a 170 migrantes llegados en diez pateras desde el pasado domingo Medio centenar de voluntarios se ha encargado desde el domingo de asistir a los migrantes para dar respuesta a sus necesidades básicas y sanitarias

Europa Press Almería Martes, 19 de agosto 2025, 12:40

Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias y de ayuda humanitaria a inmigrantes (ERIE-AHI) de Cruz Roja han atendido desde el pasado domingo a un total de 170 personas que iba a bordo de una decena de pateras en las costas de Almería.

Según ha indicado el coordinador provincial de Cruz Roja Almería, Fran Vicente, en torno a medio centenar de voluntarios se ha encargado en las últimas dos jornadas de asistir a los migrantes para dar respuesta a sus necesidades básicas y sanitarias.

En este sentido, mediante la asistencia prestada principalmente en el puerto pesquero de Almería donde han sido conducidos por los servicios de emergencias y de rescate se han realizado también evaluaciones para detectar sus diferentes vulnerabilidades.