Cruz Roja atiende a unos 140 migrantes de pateras en diez intervenciones desde el viernes Los servicios de emergencia y rescate pusieron a disposición de la institución a 22 personas el viernes, otras 18 personas el sábado y a 100 este domingo

E. P. Almería Lunes, 25 de agosto 2025, 13:29

Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias y de atención humanitaria a inmigrantes (ERIE-AHI) de Cruz Roja han atendido en el puerto pesquero de Almería a un total de 140 migrantes localizados en pateras o tras llegar a las costas de la provincia por sus propios medios desde el pasado viernes.

Fuentes de la entidad han confirmado a Europa Press que los equipos se han activado hasta en una decena de ocasiones, la mayor parte de ellas este domingo cuando se realizaron hasta seis acciones para atender a grupos de hasta 33 personas.

En esta línea, y a partir de la labor de los servicios de emergencia y rescate, se pusieron a disposición de Cruz Roja a 22 personas el viernes, otras 18 personas el sábado y a 100 este domingo.

Así, constan avisos con migrantes rescatados en diferentes puntos del litoral almeriense, desde El Playazo de Vera hasta la zona de Cabo de Gata o la playa de SAN Miguel en El Ejido, en la zona de Poniente.