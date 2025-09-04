Cruz Roja atiende a 123 migrantes llegados en patera con nueve actuaciones en apenas 36 horas En lo que va de jornada se han atendido a 50 personas que han sido localizadas en el litoral almeriense

Un total de 123 personas han sido atendidas entre la jornada de este miércoles y en lo que va de jueves por los equipos de respuesta inmediata ante emergencias y de ayuda humanitaria a inmigrantes (ERIE-AHI) de Cruz Roja en Almería.

Fuentes de la entidad han precisado a Europa Press que en lo que va de jornada se han producido cuatro activaciones para atender a un total de 50 personas que han sido localizadas por los servicios de emergencias y las autoridades en el litoral almeriense.

La última de las actuaciones ha permitido atender a un grupo de 35 personas, si bien a lo largo de la madrugada se ha prestado ayuda humanitaria a otros más pequeñas de entre ocho y dos personas.

Durante la jornada de este miércoles, en la que la Guardia Civil y los efectivos de Protección Civil de Carboneras rescataron siete cadáveres del mar --seis en Carboneras y uno en Níjar--, los equipos de Cruz Roja atendieron a 77 supervivientes, de los 26 formaban parte de la embarcación rápida de la que se derivaron seis fallecimientos.

En concreto, a través de cinco atenciones, se dispensó atención en el puerto pesquero de Almería a todos los grupos, de entre 37 y dos personas. Con estas dos últimas jornadas, el número de personas atendidas desde el pasado 22 de agosto se eleva, al menos, hasta los 523 inmigrantes que han llegado en patera hasta las costas de Almería.