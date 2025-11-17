Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Cruz Roja Almería promueve los juguetes educativos para esta Navidad

El objetivo de este año es implicar al tejido empresarial y centros educativos para que más de 800 menores de toda la provincia puedan acceder a este derecho

Bernardo Abril

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 31, establece que «todos los niños y niñas tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al ... juego y a las actividades recreativas propias de su edad» pues jugar permite aprender, expresar emociones, relacionarse y crecer en igualdad de oportunidades, incluso en contextos de vulnerabilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de un coche que circulaba en sentido contrario en la A-7 en Huércal de Almería
  2. 2 Profesionales del Hospital de Poniente amplían su formación sobre drogodependencia
  3. 3 David Bisbal viste a Almería de Navidad
  4. 4 Las obras del Puerto de Roquetas están al 50% de certificación
  5. 5 Gincana y juegos medievales para el IV Encuentro Municipal de AMPAs
  6. 6 El Ejido incrementa medios para la Policía Local con la adquisición de 86 chalecos antibalas
  7. 7 «Ozempic es eficaz en diabetes y pérdida de peso, pero no hace milagros»
  8. 8 Roquetas realiza trabajos de poda y jardinería en la carretera de Alicún
  9. 9 Preocupación por la «cara oculta del mar de plástico» del Poniente almeriense
  10. 10 Abre uno de los Mercadonas más grandes de todo el país en El Ejido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cruz Roja Almería promueve los juguetes educativos para esta Navidad

Cruz Roja Almería promueve los juguetes educativos para esta Navidad