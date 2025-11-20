Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cruz Roja Almería se pone el pijama para visibilizar la importancia del acogimiento familiar

El equipo técnico y el voluntariado participaron en una jornada en pijama para recordar que muchos menores aún no tienen un hogar donde sentirse seguros

Bernardo Abril

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:22

Comenta

Cruz Roja Almería está celebrando este jueves el Día de la Infancia con una acción para visibilizar la necesidad de más familias acogedoras y sensibilizar ... sobre la importancia del acogimiento familiar como una alternativa afectiva y segura para menores que no pueden vivir con sus familias de origen.

