Cruz Roja Almería se pone el pijama para visibilizar la importancia del acogimiento familiar

Cruz Roja Almería está celebrando este jueves el Día de la Infancia con una acción para visibilizar la necesidad de más familias acogedoras y sensibilizar ... sobre la importancia del acogimiento familiar como una alternativa afectiva y segura para menores que no pueden vivir con sus familias de origen.

El acto, que ha tenido lugar en la sede provincial de la organización, ha contado con la asistencia del presidente provincial de Cruz Roja en Almería, Antonio Alastrué, y del delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Francisco González Bellido, con la participación del equipo técnico, voluntariado y familias del programa, que acudieron vestidos en pijama para dar visibilidad, de una forma simbólica y cercana, al mensaje central de la campaña no todos los menores tienen aún un hogar donde sentirse protegidos y descansar tranquilos.

Cruz Roja gestiona, en colaboración con la Junta de Andalucía, el Servicio de Gestión para la Adopción y el Acogimiento Familiar, desde el que se acompaña, orienta y forma a las familias interesadas en ofrecer su hogar temporal a menores que necesitan un entorno seguro y afectivo.

Con iniciativas como esta, la organización reafirma su compromiso con la infancia y con la promoción de una sociedad más solidaria, consciente y participativa.

Antonio Alastrué, presidente provincial de Cruz Roja en Almería, ha destacado que «en Cruz Roja, trabajamos cada día para garantizar que ningún niño o niña se quede sin un entorno seguro y afectivo. El acogimiento familiar es una herramienta fundamental para ofrecerles estabilidad y cariño, y para ello es imprescindible la colaboración entre instituciones. La presencia hoy del delegado territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía refleja que solo sumando esfuerzos podemos dar respuestas reales y efectivas a la infancia en situación de vulnerabilidad. Nuestro compromiso es firme, seguir trabajando juntos para que cada menor tenga la oportunidad de crecer protegido y acompañado«.

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha hecho un llamamiento a toda la sociedad porque «hay cientos de niños en centros de protección de menores. Necesitamos más familias de acogida ya que el acogimiento familiar es, sin duda, uno de los pilares más valiosos de nuestro sistema de protección a la infancia. Hablamos de niños y niñas que, por diversas circunstancias, se encuentran en situaciones de desamparo. Es en esos momentos cuando como sociedad debemos demostrar nuestra verdadera altura moral».

Vanesa Lara, concejala de Hacienda, que también ha acompañado a Cruz Roja en esta acción, ha explicado que «desde el ayuntamiento de Almería estamos siempre cerca de las personas más necesitadas y la infancia en situación de vulnerabilidad es una prioridad, por eso políticas que atiendan a sus necesidades son muy importantes y acciones como esta visibilizan la realidad e intentan despertar esa solidaridad y generosidad de los almerienses para que no vivamos de espaldas a lo que sucede y poder dar a los niños que lo necesiten una mejor infancia».

Manifiesto por la infancia

Durante la jornada, se han desarrollado dinámicas de sensibilización y espacios de encuentro para compartir experiencias y reforzar el compromiso con la infancia en situación de vulnerabilidad. Además se ha aprovechado para leer un manifiesto en el que Cruz Roja reafirma su compromiso con los derechos de los niños y niñas, recordando que todos merecen crecer en entornos de protección y afecto.

«Como símbolo de ese hogar que muchos aún no tienen, hoy nos ponemos en pijama, recordando lo esencial: dormir tranquilos y sentirse parte de una familia. Agradecemos a instituciones, familias y voluntariado que hacen posible que más menores encuentren un espacio seguro, e invitamos a nuevas familias a abrir su corazón. Porque la infancia no puede esperar. Protegerla es construir futuro», puntualiza el texto del manifiesto que han leído Raquel Rivera, presidenta de la asociación de familias acogedoras de Almería, y Carmen Aranda, presidenta de la asociación de familias de adopción.

La actividad también se ha difundido en redes sociales bajo el hashtag #EnPijamaPorElAcogimientoFamiliar, invitando a la ciudadanía a sumarse desde casa para amplificar el mensaje.

«El acogimiento familiar sigue siendo una necesidad constante. Siempre hacen falta familias dispuestas a ofrecer cariño, estabilidad y un entorno seguro a niños y niñas que lo necesitan», ha señalado Mari Carmen González, responsable del programa de Acogimiento Familiar de Cruz Roja en Almería. «Cada gesto de sensibilización cuenta, porque detrás de cada familia acogedora hay una historia que cambia vidas».

Cruz Roja, 161 años de historia

Cruz Roja Española, con 161 años de historia, pertenece al mayor movimiento humanitario del mundo. Colabora con entidades públicas y privadas para que la ayuda y la dignidad lleguen a todas las personas en cualquier lugar, y en todo momento y circunstancia. Su misión es prevenir y aliviar el sufrimiento humano, proteger la vida y la salud y hacer respetar a las personas.

Sus más de 263.000 personas voluntarias dan respuesta en más de 6.500 municipios, lo que permite atender anualmente a más de 12,2 millones de personas en el ámbito nacional y tener más de 13,4 millones de personas como beneficiarias en el ámbito internacional. Todo ello con el apoyo de cerca de 1,4 millones de personas socias, empresas y alianzas en todos los sectores de la sociedad.

Cruz Roja Española continúa con su lucha contra todas las formas de vulnerabilidad adaptándose y anticipándose a los escenarios de futuro, abierta a la población general, incidiendo en la contribución firme y consistente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presente en 191 países. Actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.