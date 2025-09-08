Cruz Roja en Almería atiende a 172 migrantes en 14 intervenciones en cinco jornadas
Este lunes se han localizado en aguas de Almería a 22 personas
E. P.
Almería
Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:26
Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias y de ayuda humanitaria a inmigrantes (ERIE-AHI) de Cruz Roja en Almería han atendido desde el pasado 4 de septiembre a un total de 172 inmigrantes que han alcanzado la costa o cuyas pateras han sido interceptadas en aguas de Almería hasta este mismo lunes, cuando se han localizado a 22 personas.
Según han indicado a Europa Press desde la institución, en total se han producido 14 activaciones para prestar ayuda y dispensar las primeras atenciones a todos los llegados a distintos puntos de la costa de Almería, con hasta ocho intervenciones para atender a 92 migrantes solo el pasado jueves, coincidiendo con una visita a la provincia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Así, desde Cruz Roja se ha atendido a otras 25 personas durante la jornada del viernes y otras 33 el pasado domingo, con un total de cuatro activaciones repartidas por igual en ambas jornadas. En lo que va de lunes, se han producido otras dos activaciones.
