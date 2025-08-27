Críticas por los precios de las casetas de la Feria: hasta 25 euros con dos consumiciones Un vídeo de Instagram ha revelado el coste que deben asumir los almerienses para pasar una noche festiva en el Recinto Ferial

Los precios de entrada de las casetas de la Feria de Almería está siendo foco de un intenso debate después de que el usuario de Instagram, @elhijodeolga, haya publicado un video detallando las tarifas que tienen que asumir los almerienses para una jornada de fiesta en el Recinto Ferial. Según el vídeo compartido, algunas casetas como Suite 360 mantienen el acceso gratuito, mientras que otras cobran entre 12 y 30 euros dependiendo del día y de las consumiciones incluidas. Guarapo, por ejemplo, puede costar entre 20 y 25 euros por dos consumiciones, La Flaka llega a 25 euros por una consumición en jornadas más concurridas —aunque en días normales su precio es de 15 euros con dos consumiciones—, Descaro mantiene 15 euros por dos consumiciones, La Maldita pide 20 euros por dos consumiciones y Salero Latino cobra 12 euros por una consumición. Entre semana, algunas casetas como Descaro y Salero podrían ser gratuitas.

La publicación ha desatado un aluvión de comentarios criticando los excesivos precios únicamente por entrar a la caseta, eso sí, acompañado el desembolso de una o dos copas dependiendo del establecimiento. Una usuaria lamentaba que «después de ver la de Málaga, ¡qué despropósito de feria tenemos! Allí gratis todas las casetas tienen infinitamente más variedad y además las copas y la cerveza son mucho más baratas». Otra comentaba que Guarapo llegó a costar 30 euros. Otra, más nostálgica detallaba que: «Cuánto tiempo sin salir a la feria… cuando iba, no costaba dinero entrar en las casetas».

Muchos almerienses aprovecharon para expresar su frustración por la evolución de la feria: «Las casetas de Almería deberían aprender de otras ferias», mientras que otra persona señalaba: «¿Y dónde están las muchísimas casetas que podíamos entrar y ver, estar de gratis, tomar algo…? Yo iba con mi amiga Toñi, como mucha gente, a ver las casetas… eso eran ferias, con tantísimas casetas. Ahora no. Este tipo de feria no es típico de Almería. Esto es lo que nos imponen. No estamos en Sevilla, por favor, estamos en Almería, con nuestra feria, con nuestras costumbres. No nos intentéis cambiar tanto, por favor… Los almerienses queremos nuestra feria de siempre. Pasamos de la feria del Zapillo a la del Parque, a la de la Avenida del Mediterráneo, a la del Real de la Feria… además de quitarnos los caballos nos quisieron quitar la feria del mediodía del centro. Menos mal que los almerienses somos duros y en eso no han podido. Queremos nuestra feria en el centro. Y queremos nuestra feria típica de Almería. No queremos copiar a ninguna otra. Solo queremos disfrutar de lo nuestro», recordaba otra usuaria.

«Me parece que una caseta de feria te cobre entrada es lo peor que puede pasar en una feria andaluza. Entras gratis a las casetas de Córdoba, Málaga, Jaén, Jerez, Cádiz, Huelva, y en Sevilla no es que te cobren, sino que tienes que conocer a alguien; Granada también gratis… y aquí en Almería todas cobran… es de locos», protestaba otra usuaria.