El PP critica la falta de endoscopio infantil en Almería y la Junta lo ve un «ataque a la desesperada» La candidata Sánchez, flanqueada en el atril por Carmen Crespo y Pablo Venzal. / R. I. La Consejería de Salud no desmiente la falta de este material pero aduce que el acecho del PP es para «tapar» las obras del Materno-Infantil F. L. C. ALMERÍA Lunes, 12 noviembre 2018, 00:12

Los candidatos del PP de Almería al Parlamento Andaluz Maribel Sánchez, Pablo Venzal y Carmen Crespo denunciaron la «triste situación por la que atraviesa la sanidad en la provincia de Almería» sobre todo en lo referente al «déficit» sanitario que afecta a la infancia, a los niños almerienses, a los que según Sánchez Torregrosa se les priva de las instalaciones, de los recursos y de los medios en atención primaria y hospitalaria. La cabeza de lista del PP al Parlamento andaluz recordó «incumplimientos» tan «flagrantes» como el Hospital Materno-Infantil, cuya apertura fue prometida para 2011 y que a día de hoy se encuentra en obras, o la falta de pediatras en los centros de salud o consultorios de atención primaria.

Pero sin duda alguna para Sánchez Torregrosa un déficit importantísimo en los hospitales de nuestra provincia es la falta de un equipo endoscopio neuroquirúrgico, que se utiliza especialmente para cirugía ventricular, cirugía tumoral y de hidrocefalia en niños. Según dijo, «Almería y Huelva son las únicas provincias andaluzas que no cuenta con un endoscopio, pero con una diferencia muy importante, que en Huelva no operan a niños porque los trasladan directamente al Virgen del Rocío de Sevilla». La candidata popular señaló que tanto el PP como los profesionales sanitarios llevan más de 10 años pidiendo un endoscopio para la provincia, que cuesta exactamente 49.574,40 euros, una cantidad ridícula para lo que es el presupuesto de la Consejería de Salud.

«Por nacer en Almería, nuestros niños que llegan a Torrecárdenas y tienen que ser operados de urgencia, sin poder producirse un traslado, por no poder operarlos con un simple endoscopio, salen de esa operación con una válvula que en muchos casos tendrán que llevar de por vida. Esto es una discriminación gravísima que sufren los niños almerienses con respecto al resto de niños de Andalucía», denunció.

Según Sánchez Torregrosa, por no contar con ese endoscopio «en Almería» se está «aplicando una tecnología de hace más de 30 años a nuestros niños», un ejemplo del «maltrato reiterado» de la Junta con la provincia, y una situación «increíble, incomprensible y humillante». La candidata del PP manifestó que hay que ponerse en el lugar de los padres cuyos hijos llevarán una válvula de por vida en la cabeza por haber sido operados en Almería y no en cualquier otra provincia andaluza. Indignación que también comparten los profesionales sanitarios de la provincia que no aguanta las injusticias a las que están sometidos estos niños enfermos.

Para Maribel Sánchez es una pena que el Gobierno socialista de la Junta «no se haya dignado» en todos estos años «a poner solución a una discriminación tan grave que sufren los niños almerienses», pero más «penoso» es aún que partidos que ahora «enarbolan la bandera del cambio, como es Cs, hayan estado cuatro años de espaldas a la realidad de nuestra provincia y se hayan dedicado a sostener y aplaudir las políticas de Susana Díaz en esta legislatura sin preocuparse de los problemas de Almería».

La Junta, en su respuesta, acusó a los portavoces populares de «intentar menospreciar la sanidad pública almeriense ejerciendo la política del miedo en un tema tan sensible como el de la salud» y «tratando de alarmar a los padres y madres de la provincia, cuestionando la atención que reciben sus hijos e hijas». Sin negar la carencia de este material sanitario, insistió en que «tal vez esta estrategia responda a la intención de ocultar la total ausencia de propuestas coherentes en materia sanitaria por parte de su partido o a las evidentes carencias en la atención en aquellas comunidades autónomas en las que gobiernan».

«Lo cierto es que estas manifestaciones por parte de los responsables 'populares' suenan más a un intento desesperado por tapar las obras del Hospital Materno Infantil, cuya evolución pueden contemplar cada día toda la ciudadanía almerienses», aseveró la Consejería en su respuesta, recordemos, institucional.