Cristóbal López, cardenal almeriense, sobre su posible nombramiento como Papa: «Son especulaciones»

Alicia Amate Almería Martes, 22 de abril 2025, 14:25 Comenta Compartir

La elección del sucesor del Papa Francisco se encomendará a 135 cardenales menores de 80 años y con derecho a voto, quienes en algo más de dos semanas deberán acudir al cónclave que, como marca la tradición católica, se desarrolla en el interior de la Capilla Sixtina. Allí permanecerán tanto tiempo como sea necesario hasta que la 'fumata blanca' anuncie al mundo que el sucesor de Pedro ya tiene nombre.

Entre los responsables de esta elección se encuentra un almeriense. Se trata de Cristóbal López, nacido en Vélez-Blanco hace 73 años y, desde 2017, arzobispo de Rabat (Marruecos). Fue en 2019 cuando el recién fallecido Pontífice nombró cardenal al velezano nacionalizado paraguayo junto a otra docena de prelados de la Iglesia Católica de todo el mundo.

Salesiano y periodista, Cristóbal López inició su vida sacerdotal en Barcelona -donde llegó como tantas familias que emigraron desde Almería- aunque su labor pastoral le llevó a ejercer, entre otros destinos, en Bolivia y Paraguay. De este último acabó adoptando la nacionalidad y, de hecho, su figura tiene un significativo reconocimiento entre la sociedad paraguaya.

Como arzobispo de Rabat, cargo que ostenta en la actualidad y que ocupaba cuando fue nombrado cardenal, destaca su importante labor en torno a la problemática de las migraciones si bien su nombramiento fue interpretado como un soporte por parte del Papa a las iglesias del norte de África como nexo de unión y diálogo con el mundo islámico. También se valoró para su elección como purpurado su conocimiento de las realidades de las comunidades latinoamericanas.

López acompañó al Santo Padre en su visita a Marruecos de 2019, cuando tuvo la ocasión de mostrarle el trabajo que se realiza en aquella comunidad católica, que convive en una sociedad mayoría islámica.

«Para mí, el Papa Francisco ha sido el papa más cercano a mi persona, lógicamente, porque fue el que me nombro obispo de Rabat, me nombró cardenal y fue el papa que me ha visitado. Él vino a marruecos, pasó 27 horas en Marruecos. Fue un encuentro entrañable y marcó la línea de esta iglesia para los próximos decenios», apuntó el propio cardenal López en una entrevista a Radio Nacional de España (RNE). Sobre dicha visita, la primera en décadas al país alauita del máximo representante de la Iglesia Católica, detalló que viajaron en un mismo coche, lo que le permitió «conversar largamente». «Quizás por eso, porque me conoció, nos hicimos muy cercanos, por mi experiencia latinoamericana, luego pensó en mí para nombrarme cardenal», reconoció.

Desde ese nombramiento, en 2019, se vieron en varias ocasiones más en Roma: «Ha sido un papa con el que he tenido un contacto personal cercano».

Sin embargo, la posibilidad de convertirse en su sucesor no la ve clara y él mismo se ha encargado de dejar claro su posición al respecto. «Son especulaciones sin ninguna importancia, en realidad, todo varón bautizado puede ser papa», pronunció en la misma entrevista.

«No me imagino en esa responsabilidad pero sí que deseo que aquel que sea elegido pueda consolidar las aberturas y líneas de actuación que este papa nos ha dejado», dejó como reflexión en su intervención en la radio pública española tras la muerte del Santo Padre, aludiendo a que estos cambios están «en los inicios, pero hay que continuar».