El Cristo de las Penas de Rosario del Mar encabezará el Vía Crucis general de las hermandades de Almería La elección ha recaído en dicha imagen debido a que en el año 2026 se cumplirá el XXV aniversario de la bendición del Señor.

Aroa García Almería Martes, 14 de octubre 2025, 19:55

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería ha comunicado, a lo largo de la tarde de este martes, que la imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas, de la Hermandad del Rosario del Mar, será la que presida el Vía Crucis General de las Hermandades. La elección ha recaído en dicha imagen debido a que en el año 2026 se cumplirá el XXV aniversario de la bendición del Señor.

La imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas en el abandono de sus discípulos es obra de Luis Álvarez Duarte, y fue realizada en el año 1992. Debido a desavenencias, esta no llegó a la Hermandad de San José Obrero, para la que fue pensada, y con los años llegó a su emplazamiento actual: la ciudad de Almería y la Hermandad que, por aquel entonces, estaba naciendo en la Capilla del Hospital. Fue bendecida en Almería el 18 de marzo de 2001 por D. Lucas Sánchez Parra, en la Capilla del Real Hospital de Santa María Magdalena, que era su sede canónica en esa época y donde fue fundada la Hermandad.

La imagen escenifica el momento en que Jesús, recién preso por la traición de Judas Iscariote, presenta las manos atadas por delante del cuerpo. Con la cara levemente ladeada a la derecha, dirige la mirada al suelo, y en su rostro, las lágrimas que corren por sus mejillas simbolizan el abatimiento del momento vivido.

Hasta el año 2024, el Señor procesionaba solo. Ese año, la Hermandad consiguió un sueño: tener todas sus imágenes del imaginero Luis Álvarez Duarte. Lo hizo realidad tras adquirir a la Hermandad del Buen Fin de Sevilla su antiguo misterio. Desde esa Semana Santa, el Señor de las Penas en el Abandono de sus Discípulos muestra el momento en el que va pasando por el Puente del Cedrón. A la izquierda, un romano con plumas blancas en el casco y una capa burdeos, con bordados a juego de la túnica del Señor; a la derecha, en el suelo, se encuentra San Juan. Detrás, Santiago y San Pedro completan la escena.

El Vía Crucis se celebrará el primer viernes de Cuaresma, el próximo 20 de febrero, en la SAI Catedral de la Encarnación, un año que será importante y especial para la Hermandad.