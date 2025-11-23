Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El número de enlaces matrimoniales ha experimentado un descenso sostenido.

¿Hay crisis en el negocio de las bodas?

La provincia de Almería registra un notable descenso de matrimonios mientras el sector afronta ajustes laborales

E. Gabriel Llanderas

Almería

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:47

Las estadísticas más recientes sobre los matrimonios en Almería no invitan al romanticismo. Los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) indican ... que se celebraron un 0,5% menos de enlaces en 2024 que el año anterior, lo que abre un debate inevitable: ¿se está enfriando el negocio de las bodas?

