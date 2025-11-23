¿Hay crisis en el negocio de las bodas?

Las estadísticas más recientes sobre los matrimonios en Almería no invitan al romanticismo. Los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) indican ... que se celebraron un 0,5% menos de enlaces en 2024 que el año anterior, lo que abre un debate inevitable: ¿se está enfriando el negocio de las bodas?

Esta caída local coincide con una tendencia nacional que lleva años afianzándose. Durante 2023, según el INE, no solo hubo menos bodas, sino que también se celebran más tarde. La edad media al casarse alcanzó en 2023 los 38,21 años, muy lejos de los 35,34 registrados en 2013.

El mismo periodo ha visto un aumento significativo en los matrimonios de segundas o posteriores nupcias. El matrimonio se retrasa, se replantea y, en muchos casos, se sustituye por otras fórmulas de convivencia alternativa o cualquier otra solución para sobrellevar la pareja.

A ello se suma otro dato revelador. El 63% de los menores de 40 años asegura no tener planes inmediatos de casarse, según un informe global sobre seguros de vida. Un cambio cultural que encaja con las cifras oficiales.

El negocio de las bodas también lo nota

El efecto de este enfriamiento ya se deja sentir en el sector nupcial. Un conocido portal de organización de bodas, líder en España y una referencia para miles de parejas que organizan su enlace, ha anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 175 personas, un 28% de su plantilla.

¿Qué está pasando entonces? Expertos del sector apuntan a un cóctel de factores. Por un lado, creen que influyen los cambios culturales y las prioridades vitales. Las nuevas generaciones retrasan o descartan el matrimonio. No entra en su lista de cosas importantes por hacer en la vida, aunque sí lo tienen como un objetivo en el horizonte, pero antes quieren experimentar otras muchas cosas.

Esto hace que lo vayan dejando para más adelante, esperando una estabilidad laboral y un desahogo económico que tarda en llegar, por lo que la celebración de un enlace matrimonial se hace, cada vez más, cuando se sobrepasan los 35 años.

Tampoco ayuda el mencionado contexto económico. El coste medio de una boda ronda cifras cada vez más altas, lo que hace que muchas parejas pospongan sus planes. Por esa misma razón, proveedores locales y plataformas digitales compiten en un mercado menguante, a lo que se añade el auge de las microbodas, bodas íntimas y celebraciones alternativas, lo que reduce ciertos ingresos tradicionales del sector.

En provincias como Almería, donde la oferta de fincas, salones, hoteles y cortijos especializados ha crecido en los últimos años, la caída del número de enlaces puede tensionar el mercado. Si la tendencia se mantiene, 2026 podría cerrar como uno de los años con menos bodas en décadas, algo que pondría en apuros al sector nupcial almeriense. Lo que sí parece claro es que el amor y el romanticismo siguen ahí, pero respecto a materializar eso en una boda, para muchas personas, la cosa no está tan clara.