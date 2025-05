Crespo pide a Europa que interceda con medidas urgentes ante el «caos y abandono ferroviario» Denuncia los «desprecios» constantes del Ejecutivo de la Nación hacia Andalucía con inversión inferior a otras Comunidades Autónomas al no llegar ni al 13%

F. L. C. Almería Jueves, 29 de mayo 2025, 14:56 Comenta Compartir

La eurodiputada del Partido Popular de Almería, Carmen Crespo, ha afirmado hoy en Almería que va a solicitar a la UE que interceda con medidas urgentes ante el «caos y el abandono ferroviario» provocado por el Gobierno de Sánchez en Andalucía donde en los últimos meses se han producido importantes retrasos ferroviarios en la alta velocidad, a los que hay que sumar los retrasos injustificados en las obras del Corredor Mediterráneo que no llegarán a Almería antes de 2030 según expertos técnicos e ingenieros.

Crespo, que ha agradecido al IES Azcona su invitación para conocer su proyecto como escuela embajadora del Parlamento Europeo, ha denunciado este nuevo «agravio político y territorial» y ha lamentado que el Gobierno de España dé la espalda a Andalucía y a Almería con promesas incumplidas, retrasos injustificables y una clara voluntad para resolver los problemas estructurales de nuestra red ferroviaria.

A este respecto, la eurodiputada ha argumentado los «desprecios» constantes del Ejecutivo de la Nación hacia Andalucía donde la inversión ferroviaria es inferior a otras Comunidades Autónomas al no llegar ni al 13% la ejecución del último presupuesto. Es más, a modo de ejemplo, Crespo ha detallado que «mientras en Cataluña se han invertido más de 1.200 millones de euros en materia ferroviaria en Andalucía dicha inversión se ha quedado en 175 millones de euros». Y las cifras de inversión en alta velocidad son aún más negativas, ya que Andalucía fue la segunda región española donde menos invirtió el Gobierno de España.

Es por ello, que Crespo ha hecho hincapié en que «el gobierno de España debe a los andaluces más de 40 grandes obras en materias ferroviarias, encontrándose entre ellas la finalización del Corredor del Mediterráneo que sigue acumulando retrasos».

Por todo ello, la eurodiputada ha explicado que ha pedido a Europa que «interceda para poner orden en este caos ferroviario, así como para que se aceleren las obras del Corredor Mediterráneo. No es la primera vez que Europa da un tirón de orejas a España por retrasos en el Corredor Mediterráneo que están poniendo freno a la conectividad global de la propia Europa», ha subrayado.

Carmen Crespo ha anunciado que el PP ha presentado una pregunta formal en el Parlamento Europeo para exigir a la Comisión respuestas y medidas urgentes para acabar con estos agravios e incumpliéndose del ejecutivo central a nuestra tierra.

En este sentido la eurodiputada del PP ha lamentado que Andalucía sea la gran olvidada del sanchismo y ha manifestado que tal y como bien ha explicado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «no aguantamos más desprecios, ni más colapso, ni más abandono ferroviario».

La eurodiputada del PP ha recordado que diariamente los andaluces sufren un «servicio indigno» y ha denunciado que retrasar el Corredor Mediterráneo en Almería es «condenar el futuro de la provincia entera».

«La dejadez del Gobierno de España es inaceptable. No estamos pidiendo un favor, estamos reclamando lo que nos corresponde. Esta situación no es casualidad, es fruto del abandono sistemático que sufrimos y Andalucía no se merece ese trato», ha advertido.

Ante esta situación, Carmen Crespo ha manifestado que, en julio, con la presentación del muevo Marco Financiero de la UE «vamos a dar la batalla para que haya fondos específicos para Andalucía y para Almería a fin de acelerar más aún el Corredor Mediterráneo y poner fin al caos ferroviario».

«Almería necesita infraestructuras modernas, fechas claras y un Gobierno que esté a la altura de nuestras infraestructuras y de nuestro modelo agrícola e industrial. Y como eso no lo encontramos en Madrid hemos trasladado a Bruselas nuestra petición de auxilio respecto al Corredor Mediterráneo, la línea Sevilla-Huelva-Faro, y las conexiones ferroviarias de los puertos andaluces, entre ellos el de Almería», ha finalizado.