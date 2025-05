Crespo fija la «prioridad» de infraestructuras en el informe de la Resiliencia del Agua aprobado hoy en el Parlamento Europeo

Andrés Maldonado Almería Miércoles, 7 de mayo 2025, 16:29 Comenta Compartir

La eurodiputada, Carmen Crespo, ha defendido en el Parlamento Europeo «una política hídrica europea ambiciosa», basada en «una planificación estratégica, mayor inversión y garantía de la seguridad alimentaria, como pilares fundamentales para la resiliencia y competitividad de Europa».

Durante el debate sobre la Estrategia de la Resiliencia del Agua de la Unión Europea, el PP, Crespo ha incidido en «la necesidad de una visión común que impulse un gran plan europeo de infraestructuras y aprovechamiento integral de todas las fuentes hídricas disponibles», reforzando así la soberanía alimentaria y la capacidad de respuesta ante el cambio climático.

La eurodiputada andaluza, que es ponente en la sombra del informe de la Estrategia de la Resiliencia del Agua aprobado hoy en el Parlamento Europeo, ha insistido en que «Europa necesita una política del agua de Estado que supere estereotipos, se base en la inversión y la modernización para afrontar con garantías los retos del cambio climático: sequías, inundaciones o la pérdida de calidad del agua».

A este respecto, Crespo ha insistido en que «la inversión debe ser la piedra angular de este informe y la futura estrategia que lanzará la Comisión europea» mediante un «mix de infraestructuras hidráulicas que permita a Europa equilibrar el agua, dar seguridad hídrica y aportar nuevas soluciones a través del I+D, la innovación y la ciencia».

Por lo tanto, se defiende la combinación de las distintas soluciones existentes en materia hídrica, tales como las infraestructuras de regulación, las interconexiones, los sistemas de transporte de agua, depuración, las aguas regeneradas o las plantas de desalación y desalobración. Asimismo, el informe aprobado apunta con firmeza a la modernización del regadío sostenible y de las redes urbanas, la construcción de balsas de almacenamiento y la mejora de los cauces de los ríos mediante su limpieza y restauración.

Precisamente, la eurodiputada andaluza ha hecho especial hincapié en la importancia de las obras de ingeniería hidráulica como los embalses, recordando que «en periodos de sequía sirven para almacenar agua, ayudar a aliviar el estrés hídrico y a la vez dan seguridad hídrica ya que nos protegen frenando la fuerza de las DANAS para mitigar efectos».

De otra parte, Crespo ha querido destacar el papel de las aguas regeneradas y la desalación como alternativa «perfecta» para la protección de masas de agua, recordando que actualmente en Europa solo se reutiliza un 2 % del agua. «Estamos perdiendo un potencial que es una fuente hídrica alternativa eficaz y sostenible, fruto de la economía circular» que puede ser «un nuevo nicho de mercado y una fórmula para garantizar las huchas hídricas a las futuras negociaciones».

En este sentido, la eurodiputada andaluza ha defendiendo «su uso para la industria y la agricultura como medida alternativa para aliviar la presión sobre los acuíferos y contribuir al desarrollo de energías limpias como el hidrógeno verde que puede abrirnos a nuevos mercados».

Además, ha recordado que «el sur de Europa ya ha demostrado que es posible aprovechar cada gota de agua sin comprometer la productividad». A su juicio, «Europa no puede quedar atrás; no puede ser vulnerable por no contar con una planificación hídrica adecuada y este informe es la hoja de ruta a seguir».

Por otro lado, la eurodiputada aprovechó este debate para exigir a los estados miembros a que «cumplan con los Planes Hidrológicos y con las infraestructuras que en ellos se recogen y que, en muchos casos, llevan años esperando que sean ejecutadas cuando son imprescindibles y claves».

Por último, Crespo explica que el informe recoge «el papel crucial que juega el sector agrícola en la soberanía alimentaria de Europa». Y lo ha hecho pidiendo que «no se restrinja el uso al agua a estos sectores estratégicos ni se le criminalice puesto que son los garantes de la soberanía alimentaria de la UE». Asimismo, se ha conseguido que el informe recoja medidas para el impulso de las nuevas prácticas genómicas, esenciales para bajar la huella hídrica, más digitalización y el desarrollo de sistemas bigdata. Todo ello, sin duda, contribuirá de forma especial en esa Brújula de la Competitividad en la que está trabajando la nueva Comisión europea para lograr alcanzar un mayor nivel de resiliencia.