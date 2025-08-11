Crece un 22% en mercancías el puerto de Almería y el 10% en granel sólido, en el primer semestre El tráfico de yeso, el más significativo en los puertos de Almería y Carboneras, sube un 16%

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha cerrado el primer semestre del año con datos muy positivos en los puertos de Almería y Carboneras en cuanto a tráfico portuario, con una subida total del 11,84% respecto al mismo periodo de 2024, hasta las 2.930.209 toneladas.

Destacan los incrementos en granel sólido, en un 10,4%, y en mercancía general, que aumenta un 22,5%. «El balance de los primeros seis meses del año es muy positivo y esperamos que, con el esfuerzo inversor que estamos acometiendo desde la APA en mejora de instalaciones e infraestructuras portuarias, a medio plazo registremos mayores incrementos lo que redunde en beneficio de la autoridad portuaria y también de la economía provincial», ha señalado la presidenta de la entidad portuaria, Rosario Soto.

Dentro del capítulo de granel sólido, es el yeso, por volumen, la carga más significativa con 1.454.288 toneladas, un 15,83% más que de enero a junio del pasado año. En cuanto a la mercancía general, sube tanto el movimiento de mercancía ro-ro, en contenedor (en ambos casos por encima del 25%), como el resto de mercancía general, que lo hace en un 12,3%.

Respecto al pasaje, si bien desciende ligeramente el número de viajeros (-2,4%), hasta los 201.639, «continúa siendo un buen dato teniendo en cuenta que 2024 fue un año de un crecimiento exponencial con un incremento del 17,3% anual», han declarado desde la APA, que destaca por otro lado que sube un 1,6% la cifra de vehículos que ha embarcado y desembarcado en el puerto de Almería y ha alcanzado los 61.390.

La pesca también cierra los seis primeros meses del año en positivo, con un volumen de descargas que asciende a las 2.494 toneladas, un 56,2% más.