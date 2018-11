Más costes y retrasos en las actuaciones de mejora de tres parques en la capital El alcalde junto a concejales y vecinos visitando las obras de reforma del parque de San Isidro. / IDEAL El Consistorio accede a un modificado, un acta de precios contradictorios y dos ampliaciones de plazo en tres de las seis obras del Plan de Renovación Integral de Parques SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Martes, 27 noviembre 2018, 00:15

El Ayuntamiento de Almería viene desarrollando desde la pasada primavera unas obras de revitalización paisajística en cinco parques de la ciudad. Son los que se encuentran en el barrio de Villamaría, Villablanca, calle Bernardino Delgado (Torrecárdenas), Madres de la Plaza de Mayo (El Zapillo), San Isidro, calle Santiago y avenida Blas Infante (Nueva Andalucía) y el de la plaza de los Niños (El Diezmo). Adjudicados en distintos lotes a varias empresas diferentes, estas obras no solo no están finalizadas en el plazo en el que estaban previstas sino que desde que se han adjudicado el Ayuntamiento se ha visto obligado a aprobar modificaciones importantes en tres de los cinco contratos que se han firmado.

Todo según el acta de la junta de gobierno local celebrada la semana pasada, órgano a través del que se accedió a petición de las empresas adjudicatarias de los lotes 2, 3 y 4 de dos ampliaciones del plazo de ejecución de una de las obras, un acta de precios contradictorios en otra y, por último, un modificado en el proyecto más cuantioso y que traerá consigo un gasto extra.

Se trata de unas obras que se desarrollan bajo el paraguas de lo que ha venido a denominar el Ayuntamiento como Plan de Renovación Integral de Parques, en el que se van a invertir un total de 1,4 millones de euros y en el que también se incorporó a posteriori la mejora de un sexto parque, en el barrio de Villamaría.

De los cinco contratos iniciales, se han experimentado modificaciones en tres. En el primero de ellos, en la obra del parque sito en la calle Bernardino Delgado, el Ayuntamiento ha aceptado hasta dos ampliaciones del plazo de entrega de una obra que debería haber acabado el pasado mes de julio. La actuación se adjudicó el 30 de abril a Jarquil Verde, que solicitó en el mes de junio que se le dejara el proyecto en 'stand by' para poder plantar las especies vegetales en fechas más propicias, es decir, después del verano.

A ello accedió el área delegada, que firmaría el acta de reinicio de la actuación en septiembre. Dos semanas después recibe un nuevo escrito de la empresa solicitándole un mes más para acabar los trabajos pues habían surgido problemas sobrevenidos en las rasantes que le iban a postergar las actuaciones al tener que realizar un nuevo sistema «de riego». Tras un informe técnico favorable, el área acepta las nuevas condiciones y le da 19 días más para acabar.

Mucho calor

Asimismo, en las obras del parque de San Isidro el Ayuntamiento aprobó un modificado del contrato que adjudicó en mayo por casi 425.000 euros a Lirola Ingeniería y Obras, que tenía que entregar la obra en un mes y medio. No solo no lo hace sino que remite al Consistorio en julio una primera comunicación pidiéndole la «paralización» de las labores «debido a que la temperatura de la época estival no es el momento más idóneo para realizar labores de jardinería y reparación de pavimento», se puede leer.

Esto hace que el inicio de la intervención se aparcara hasta el pasado 3 de septiembre. Si bien, tan solo dos semanas después se detecta por parte de la dirección facultativa la «ausencia de partidas necesarias para su correcta ejecución», por lo que solicita autorización para redactar un proyecto modificado, cuestión que es aceptada por los técnicos del área. Con la condición de que la repercusión económica de los cambios no supere el 10%, estos se hacen plasmándose en un documento que se aprueba con un incremento de los costes del 9,88%. O lo que es lo mismo, un aumento en el presupuesto de 42.002,84 euros.

Por último, la junta de gobierno dio luz verde a un acta de precios contradictorios en las obras de Villablanca. Otra vez surgen nuevos gastos imprevistos, pero esta vez se salvan mediante un reajuste en las mediciones y el cambio en algunas partidas.