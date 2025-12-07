'Costa de Almería' se exhibe en Madrid, Portugal, Reino Unido y los países nórdicos

La Diputación Provincial de Almería informó ayer domingo de que ha reforzado la presencia de Costa de Almería en los principales foros turísticos nacionales e ... internacionales, «acercando la excelencia del destino a profesionales del sector en España, Portugal, Reino Unido y los países nórdicos».

Según ha informado la institución provincial en una nota, la Diputación Provincial de Almería ha participado en encuentros estratégicos como las Jornadas Profesionales de Andalucía en Madrid y Portugal, el Aviareps Nordic Roadshow en Dinamarca y el evento 'A Night with the Stars' en Leeds, con el objetivo de «atraer nuevos mercados y afianzar la llegada de viajeros».

En Portugal, Costa de Almería estuvo presente en unas jornadas profesionales celebradas en Oporto y Lisboa, organizadas por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

La acción, tal y como han manifestado, reunió a empresas e instituciones andaluzas para reforzar la promoción conjunta del destino y «consolidarlo como referente en el mercado luso». De forma paralela, las Jornadas Profesionales de Andalucía en Madrid «permitieron actualizar y ampliar el conocimiento del destino entre agencias mayoristas y minoristas, potenciando su presencia en el mercado nacional».

«Fuerte vínculo»

En su primera participación en el Aviareps Nordic Roadshow, la marca turística almeriense se presentó en Copenhague ante profesionales de Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. Esta cita internacional, organizada por la empresa Aviareps, reunió a decenas de touroperadores, agentes de viajes y medios especializados, brindando una oportunidad clave para posicionar Costa de Almería en un mercado de alto interés estratégico.

Finalmente, el destino almeriense volvió a promocionarse en Reino Unido, principal emisor internacional de turistas hacia la provincia. La Diputación asistió en Leeds al evento 'A Night with the Stars', organizado por Jet2holidays y Jet2.com, que congregó a más de 1.000 profesionales del sector.

Esta acción contribuye a mantener el fuerte vínculo con el mercado británico, origen de uno de cada tres viajeros llegados este año al aeropuerto de Almería, que entre enero y septiembre recibió más de 636.000 turistas procedentes del Reino Unido.