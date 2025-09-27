'Costa de Almería' continúa con su promoción internacional en la IFTM TOP RESA de París La presencia de 'Costa de Almería' en esta destacada feria subraya la importancia estratégica del mercado francés para la provincia y su compromiso por atraer turismo de alta calidad fuera de la temporada alta.

La marca turística 'Costa de Almería' de la Diputación Provincial ha reforzado su estrategia de promoción internacional con su participación esta semana en la Feria IFTM TOP RESA, celebrada en el recinto ferial Porte de Versailles de París.

«Esta cita es crucial para continuar estrechando lazos con el mercado francés y el centro europeo», han asegurado desde la institución provincial ante un evento de carácter exclusivamente profesional que se celebra del 23 al 25 de septiembre.

En una nota, la institución provincial ha detallado que la cita reúne cada año a miles de profesionales de la industria turística francesa, incluyendo compradores, agentes de viajes, profesionales de la distribución y producción, periodistas e 'influencers'. Con la participación de 1.500 expositores y un total de 34.000 visitantes registrados, esta feria se consolida como un punto de encuentro esencial para el sector.

El Servicio Provincial de Turismo ha estado presente en el expositor de Turismo y Deporte de Andalucía, que cuenta con una superficie de 24 metros cuadrados y está situado en el Hall 1 del recinto ferial. 'Costa de Almería' ha compartido este espacio con otros destinos andaluces como Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba, así como con diversas empresas de la industria turística andaluza.

La presencia de 'Costa de Almería' en esta destacada feria subraya la importancia estratégica del mercado francés para la provincia y su compromiso por atraer turismo de alta calidad fuera de la temporada alta.

El Servicio Provincial de Turismo de la Diputación de Almería sigue apostando por atraer el interés de los profesionales del sector del país vecino a través de la asistencia directa y personalizada a estos intermediarios, que poseen un alto poder de persuasión sobre sus clientes.

El vicepresidente de la Diputación y diputado provincial de Turismo, Fernando Giménez, ha detallado que «el mercado que representan países como Francia, Alemania o Reino Unido para Almería, en los que tendremos acciones en los próximos meses, es muy interesante».

Además, la oferta «no masificada» basada en la calidad de 'Costa de Almería', con «buen clima todo el año y todo tipo de alternativas, con especial hincapié en el turismo activo o de segmentos como el golf, hacen que tengamos una muy buena valoración entre los visitantes y profesionales del sector de estos países», ha valorado.