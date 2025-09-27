Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

'Costa de Almería' continúa con su promoción internacional en la IFTM TOP RESA de París

La presencia de 'Costa de Almería' en esta destacada feria subraya la importancia estratégica del mercado francés para la provincia y su compromiso por atraer turismo de alta calidad fuera de la temporada alta.

A. Maldonado

Almería

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:18

La marca turística 'Costa de Almería' de la Diputación Provincial ha reforzado su estrategia de promoción internacional con su participación esta semana en la Feria IFTM TOP RESA, celebrada en el recinto ferial Porte de Versailles de París.

«Esta cita es crucial para continuar estrechando lazos con el mercado francés y el centro europeo», han asegurado desde la institución provincial ante un evento de carácter exclusivamente profesional que se celebra del 23 al 25 de septiembre.

En una nota, la institución provincial ha detallado que la cita reúne cada año a miles de profesionales de la industria turística francesa, incluyendo compradores, agentes de viajes, profesionales de la distribución y producción, periodistas e 'influencers'. Con la participación de 1.500 expositores y un total de 34.000 visitantes registrados, esta feria se consolida como un punto de encuentro esencial para el sector.

El Servicio Provincial de Turismo ha estado presente en el expositor de Turismo y Deporte de Andalucía, que cuenta con una superficie de 24 metros cuadrados y está situado en el Hall 1 del recinto ferial. 'Costa de Almería' ha compartido este espacio con otros destinos andaluces como Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba, así como con diversas empresas de la industria turística andaluza.

La presencia de 'Costa de Almería' en esta destacada feria subraya la importancia estratégica del mercado francés para la provincia y su compromiso por atraer turismo de alta calidad fuera de la temporada alta.

El Servicio Provincial de Turismo de la Diputación de Almería sigue apostando por atraer el interés de los profesionales del sector del país vecino a través de la asistencia directa y personalizada a estos intermediarios, que poseen un alto poder de persuasión sobre sus clientes.

El vicepresidente de la Diputación y diputado provincial de Turismo, Fernando Giménez, ha detallado que «el mercado que representan países como Francia, Alemania o Reino Unido para Almería, en los que tendremos acciones en los próximos meses, es muy interesante».

Además, la oferta «no masificada» basada en la calidad de 'Costa de Almería', con «buen clima todo el año y todo tipo de alternativas, con especial hincapié en el turismo activo o de segmentos como el golf, hacen que tengamos una muy buena valoración entre los visitantes y profesionales del sector de estos países», ha valorado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian una brutal agresión homófoba en el centro de Almería
  2. 2 Encuentran un «bosque» de marihuana en una zona de difícil acceso en Almerimar
  3. 3 Las obras del nuevo Instituto de Secundaria de Roquetas de Mar, al 36% de ejecución
  4. 4 Detenido en El Ejido acusado de traficar con hachís y éxtasis tras arrojar la droga e intentar huir
  5. 5 Roquetas realiza trabajos de mejora en el Parque Andrés de Segovia
  6. 6 Misteriosas apariciones de vacas sin vida en las playas: la última, en Roquetas de Mar
  7. 7 El Ejido aprueba la licitación del VI Plan de Regeneración para la mejora de más de 70 calles
  8. 8 La Parroquia de la Inmaculada Concepción de Balerma acoge la Misa en honor a la Virgen de Mercedes
  9. 9 Francisco Góngora defiende el Tren de Cercanías como un «transporte necesario para una comarca creciente»
  10. 10 Carmelo Torres deja la gerencia de Almería Turística

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 'Costa de Almería' continúa con su promoción internacional en la IFTM TOP RESA de París

&#039;Costa de Almería&#039; continúa con su promoción internacional en la IFTM TOP RESA de París