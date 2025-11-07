Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Policía Local de Almería. R. I.

Cortes de tráfico en Almería este fin de semana por una procesión y dos manifestaciones

El sábado por la noche el centro será escenario del Rosario de Ánimas y el domingo saldrán a las calles Marea Blanca y la plataforma contra la OTAN

R. I.

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:10

Comenta

El Ayuntamiento de Almería ha informado de las afecciones al tráfico que se van a producir a lo largo de este fin de semana en ... la ciudad por motivo de actos religiosos y manifestaciones. Según ha indicado, este sábado se va a desarrollar la procesión del Rosario de Ánimas. La salida está prevista a las 20.30 horas de la plaza de la Catedral y continuará por las calles General Castaño, José Ángel Valente, Arráez, De la Reina, Plaza Muñoz, Márquez, Estrella, Almedina, San Juan para regresar al templo.

