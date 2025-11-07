Cortes de tráfico en Almería este fin de semana por una procesión y dos manifestaciones

El Ayuntamiento de Almería ha informado de las afecciones al tráfico que se van a producir a lo largo de este fin de semana en ... la ciudad por motivo de actos religiosos y manifestaciones. Según ha indicado, este sábado se va a desarrollar la procesión del Rosario de Ánimas. La salida está prevista a las 20.30 horas de la plaza de la Catedral y continuará por las calles General Castaño, José Ángel Valente, Arráez, De la Reina, Plaza Muñoz, Márquez, Estrella, Almedina, San Juan para regresar al templo.

El domingo, por su parte, ha dos convocatorias matinales. Ambas se inician a las 11 horas.

Por un lado, se ha convocado una manifestación en defensa de la sanidad pública por parte de Marea Blanca, CC OO y UGT, que tiene como punto de salida la avenida Federico García Lorca, a la altura del IES Celia Viñas, para continuar por la calle Reina Regente hasta Las Almadrabillas y el Paseo Marítimo Carmen de Burgos hasta el mirador de la calle Sorrento.

Por otro lado, la Plataforma Andaluza 'Bases fuera, OTAN no' realiza este domingo también su marcha anual a la Base Militar Álvarez de Sotomayor, en Viator. El itinerario tiene su comienzo en el Anfiteatro de la Rambla Federico García Lorca, para seguir por calle Granada en dirección a Huércal de Almería.