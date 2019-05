Cortes y desvíos de tráfico para este fin de semana en Almería La ciudad acoge entre hoy y mañana varios actos cuya celebración supone cambios en el trazado urbano IDEAL Sábado, 11 mayo 2019, 14:07

La ciudad de Almería celebra entre hoy y mañana un buen número de actos y eventos que van a afectar al normal tránsito de vehículos en varias calles sobre todo del centro, por lo que, quizás, si va usted a coger su vehículo es mejor que lea la información a continuación:

Cortes y desvíos para la tarde del sábado 11:

175 Aniversario de la Guardia Civil

El Ayuntamiento de Almería informa de que, debido a la celebración de esta efemérides, que se celebra durante todo el día de hoy sábado 11 de mayo, permanecerán cortadas al tráfico, las siguientes vías:

Paseo de Almería desde Puerta de Purchena hasta la calle Navarro Rodrigo. Desde las 11 horas hasta las 21 horas.

Rambla Obispo Orberá desde Federico García Lorca hasta la Puerta de Purchena. Desde las 18.00 horas a 21.30 horas.

Calle Javier Sanz: Desde la calle Eguilior a Obispo Orberá, desde las 18 horas a 21.30 horas.

Calle avenida de Pablo Iglesias: Desde Puerta de Purchena a la Rambla Alfareros. Desde las 18 horas hasta las 21.30 horas

Plaza de San Sebastián: desde la Puerta de Purchena a la calle Granada desde las 18 horas a 21.30 horas.

Calle Tiendas: Desde las calle Hernán Cortés a la Puerta de Purchena, desde las 19.30 horas a 21.30 horas.

Procesión del Cristo del Camino (Barrio de Araceli)

El Ayuntamiento de Almería informa de que, debido a la celebración de la Procesión del Cristo del Camino, en el barrio de Araceli, que se celebra hoy sábado 11 de mayo, permanecerán cortadas al tráfico, desde las 19 y hasta las 23 horas, la siguientes vías: Salida de la Sede (Escuela de Verano) sita en Nuestra Señora Virgen del Saliente, Virgen de Begoña, Virgen de la Piedad, Ntra Sra del Rio, Virgen del Rocío, Virgen de Siracusa, Virgen de Begoña, Virgen de Araceli, Artesano, Virgen del Camino, La Estrella, c/ Mosto, (Travesía entre c/ Mosto y c/ Almendro) c/ Almendro, (Travesía entre calle Almendro y Mosto), Mosto a la derecha, c/ Sierra de Gredos hacia la izquierda, Virgen del Saliente y entrada local Escuela de Verano.

Procesión de la Iglesia de San Indelfonso (Plaza de Toros)

El Ayuntamiento de Almería informa de que, debido a la celebración de la Procesión de la iglesia de San Idelfonso, en el barrio de la Plaza de Toros, con motivo de la Cruz de Mayo, que se celebra hoy sábado 11 de mayo, permanecerán cortadas al tráfico, desde las 19.45 y hasta las 23.00 horas, la vías del siguiente itinerario: Nuestra Srª. De las Mercedes, Circunvalación de Plaza Toros, Avenida de Vílchez,(descendente), c/ Quintana, c/ Las Cruces, c/ La Palma, c/ Granada, c/ Huérfanas, c/ Murcia, c/ Silencio c/ Zagal, c/ Beata Soledad Torres Acosta, c/ Acosta, y Nuestra Sra de las Mercedes.

Rallye Costa de Almería

El Ayuntamiento de Almería informa de que permanecerá cortado al tráfico hoy el tramo de la avenida Federico García Lorca entre Canónigo Molina Alonso y la avenida de la Estación, desde las 7 horas y hasta las 16.30 horas y el domingo 12 desde las 11.30 a las 18 horas.

Igualmente, la calle los Picos, desde Artes de Arcos hasta Rambla Federico Garcia Lorca, se cerrará al tráfico y se prohibirá el estacionamiento, por la ocupación y Parque Cerrado y estacionamiento de los vehículos de la Organización en mismo horario durante los dos días, excepto los Garajes Privados o Comunitarios.

XVII Carrera por la Convivencia de Cruz Roja

Por este evento permanecerá cortado al tráfico el domingo, 12 de mayo, de 11 a 12 horas, el siguiente itinerario: Zona Peatonal Parque Almadrabillas (Cable Inglés), c/ Ángel Jover, rotonda Cable Inglés, Avda Cabo de Gata dirección Málaga, Carretera de Ronda, y Avda. Federico García Lorca (sentido ascendente). Al llegar a la rotonda de la calle Granada los participantes giran a la izquierda por el paso de peatones anterior a la rotonda, cruzando por la zona peatonal de la Rambla y vuelven a salir por el otro paso de peatones en la Avenida Federico García Lorca, en sentido descendente, hasta Plaza Emilio Pérez, continuando por calle Reina Regente, cruzan Vía Parque, entran a Recinto Portuario continúan por calle interior hasta llegar altura de puerta de entrada altura de Rotonda Pescadería, cambiando el sentido de la marcha por la misma calle interior de Recinto Portuario, dirección Almadrabillas, salen Recinto Portuario y cruzan la pasarela Almadrabillas/Rambla hacia la meta sita en la Almadrabillas frente a Homenaje a las Victimas del Holocausto.

Marcha saludable en bicicleta en el barrio de Los Ángeles

El Ayuntamiento de Almería informa de que, debido a la celebración de la Marcha Saludable en Bicicleta en el barrio de Los Ángeles, permanecerá cortado al tráfico este domingo, 12 de mayo, de 11 a 12 horas, el siguiente itinerario: concentración en la Plaza Belén (junto a Mercado), calle Juan Cuadrado Ruiz, hasta Avenida de la Cruz, se continúa por Camino de la Molineta, se gira hacia explanada Colegio Goya, se sube por el Camino Cordel de la Campita, se vuelve por el mismo camino, nuevamente en la explanada colegio Goya, Camino de Cruz de Caravaca, Rotonda Avda de la Cruz, se continua hasta calle Quinta Avenida hasta Plaza Belén donde finaliza.