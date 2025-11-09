Corte de tráfico en la A-7 por un accidente con siete vehículos implicados en Aguadulce
El siniestro múltiple ha tenido lugar a primera hora de la mañana de este domingo en sentido Murcia
E. P.
Almería
Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:23
La carretera A-7 en sentido Murcia se encuentra totalmente cortada desde primera hora de la mañana de este domingo a causa de un accidente ... registrado en el kilómetro 796.8 de esta vía desde las 8.38 horas, en su paso por la localidad almeriense de Aguadulce, que ha implicado a siete vehículos y ha causado heridos.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incidente ha ocurrido en la A-7 en la citada pedanía almeriense de Roquetas de Mar, cuando recibieron un aviso que alertaba del choque de hasta siete vehículos.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, que continúan investigando el suceso, sin que hayan trascendido aún más datos sobre el estado de los heridos a causa de este accidente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión