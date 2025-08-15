Cortafuegos en el patrimonio cultural de Almería para evitar ser pasto de las llamas El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba ha reavivado el debate acerca de si están bien protegidos o no los monumentos y bienes de la provincia

David Roth Almería Viernes, 15 de agosto 2025, 23:03 Comenta Compartir

. El incendio reciente en la Mezquita-Catedral de Córdoba ha devuelto a la primera línea una pregunta incómoda: ¿qué nivel de protección real tienen los grandes bienes culturales cuando el riesgo es el fuego? En Almería, la respuesta se sostiene sobre tres pilares: cómo trabajan los bomberos cuando suena la alarma, qué obligaciones y límites tienen los titulares de los inmuebles —sean públicos o privados— y qué enseñanzas dejó la tragedia que golpeó la Catedral en 1996. El mapa se dibuja sin promesas grandilocuentes y con una certeza operativa: los minutos iniciales lo deciden todo.

Para David Usero, coordinador de la Jefatura Técnica y Organizativa del Servicio de Bomberos de Almería, el concepto clave se repite como un latiguillo profesional: tiempo de respuesta. Si un camión mal aparcado o una calle cortada obligan a rodeos y demoras, diez minutos pueden separar un conato manejable de un incendio generalizado. Esa obsesión por el reloj no es retórica: se traduce en protocolos, vehículos, formación y, sobre todo, en ensayos de itinerario que priorizan llegar antes y mejor.

La intervención en edificios complejos —históricos o de gran altura— se articula con un «tren de emergencias» estandarizado. Salen dos bombas urbanas ligeras con depósitos de gran capacidad para agua y espuma, una autoescalera preparada para rescates y para ataque desde altura mediante monitores y lanzas, y equipos portátiles para el primer golpe.

Es un despliegue pensado para estructuras altas y no exclusivo de templos: lo aplican igual en inmuebles modernos como el Toblerone y en cualquier edificio que, por diseño o escala, exija esa respuesta. La lógica operativa es simple: llegar con capacidad de trabajar en planta y desde arriba, con agua, espuma y agentes extintores adecuados a distintos materiales.

Ese músculo técnico solo rinde si se conoce el terreno. Por eso el parque programa visitas técnicas a la Catedral de Almería y a otros inmuebles para memorizar accesos, pasillos, zonas de madera o especialmente sensibles, puntos de anclaje y recorridos posibles con equipos y mangueras. Sobre ese conocimiento se monta una rutina silenciosa: simulacros de itinerario. No hay humo ni sirenas, solo cronómetro. Suena el timbre, el convoy sale hacia el Centro y se comprueba cuánto se tarda con la ciudad patas arriba por obras, desvíos y cortes. La coordinación con el Ayuntamiento y la concejalía responsable permite decidir con antelación qué calles se cortarían, por dónde se entraría y quién abriría paso. La meta es ganar segundos antes de que la primera gota caiga.

El riesgo no es idéntico en todos los inmuebles. En una nave industrial con líquidos inflamables, la carga de fuego puede multiplicarse con rapidez. En una catedral, predominan la piedra y los mármoles, y la madera suele estar localizada. Esa diferencia importa a la hora de prever la propagación, aunque no exime del peligro: un foco mal controlado se convierte igual en humo, hollín, calor acumulado y daño arquitectónico.

Hay además un límite jurídico claro. La Catedral pertenece a la Iglesia y la Alcazaba a la Junta; los bomberos pueden visitar, reconocer y recomendar, pero no imponer medidas de seguridad pasiva ni planes de autoprotección en propiedades privadas.

Sí insisten en lo que funciona: equipos de primera intervención dentro de los edificios (personal formado y dotado con extintores o carros) capaces de actuar ante este tipo de situación. La legislación ya obliga a empresas de más de 50 trabajadores a contar con prevención y equipos internos, pero en grandes inmuebles patrimoniales el consejo es extender esa lógica: formar a quien está allí a diario para que compre minutos hasta que llegue el parque. De hecho, el servicio imparte formación a personal de empresas y de la propia Administración durante todo el año y se ofrece a templos y monumentos que lo pidan.

La comparación con incendios que sacuden titulares —Notre-Dame, la propia Córdoba— no altera la receta. «Todos los parques de España funcionamos autónomos igual», resume Usero. Cada servicio conoce su ciudad, ensaya sus accesos, revisa sus hidrantes y ajusta el despliegue al caserío real. Cambiar protocolos generales tras cada desastre no garantiza nada; lo que sí garantiza es reducir tiempos de llegada, y en eso se concentran.

Ese enfoque se alimenta de una memoria que en Almería es dolorosa. La Semana Santa de 1996 quedó marcada por el fuego en la nave central de la Catedral pocos minutos después de que la Hermandad del Prendimiento guardara sus pasos del Miércoles Santo. Ardieron por completo el Cristo de Medinaceli y la Virgen de la Merced junto con sus pasos. Las crónicas de la época hablaban de «ocho bolsas de cenizas y unos cuantos hierros retorcidos». El humo y el calor afectaron a buena parte del templo y a otros tres pasos.

Aquella tragedia tuvo consecuencias prácticas. Juan José Martín Campos, deán de la Catedral, recuerda que tras 1996 se acometió una intervención integral: nueva instalación eléctrica, cableado embutido en los muros, atención cuidadosa a los puntos vulnerables y aplicación estricta de la normativa que rige los espacios públicos abiertos a la gente. El deán es claro: no hay «protocolo extraordinario» más allá de lo que exigen las leyes vigentes. Lo que sí hay es prevención cotidiana: velas encendidas solo con gente presente y apagadas al cerrar, cuartos de almacenaje ordenados, cuidado con las cargas conectadas y con los «arreglos» provisionales que tanto riesgo introducen.

Aquel 1996 dejó otra lección concreta: el fuego se originó en un enchufe improvisado cerca del Arca de los Mártires, con una cortina roja detrás; la imagen de aquella piedra ennegrecida y el suelo que hubo que rehacer bastan para ilustrar por qué el cableado hoy no asoma.

Ampliar El deán, frente a un cuadro de la Catedral de Almería. D. R.

La propia fisonomía de la Catedral de Almería juega a favor. No hay artesonados de madera; los retablos son, en su mayoría, marmóreos; los elementos de madera más destacados están acotados, como el coro o algunas imágenes localizadas. Las salidas de emergencia están señalizadas y en el templo se identifican puertas como la de los Perdones, la Principal o la del Claustro como vías de evacuación. El mantenimiento de los equipos y la formación en prevención de riesgos laborales, por tener personal contratado, forman parte de la rutina. «No estamos libres de nada», concede el deán, pero la prioridad es que todo esté «muy controlado» para evitar cortocircuitos y sustos.

Bienes de Interés Cultural

La Diócesis de Almería, a través de su delegado de Patrimonio, Francisco Fernández Lao, sintetiza la postura e introduce matices propios de los bienes de interés cultural (BIC). En los templos se aplican las mismas obligaciones que en cualquier edificio de uso público: extintores, señalización, posibilidad de instalar detectores de humo cuando la instalación eléctrica lo permite y mantenimiento periódico.

Pero los BIC imponen límites: no siempre se pueden colocar los equipos a la vista por impacto estético; hay puertas históricas que, por su valor, siguen abriendo hacia dentro; las intervenciones deben ser discretas y reversibles. La prevención, insiste, se libra en lo cotidiano: vigilar velas, apagar llamas al cerrar, evitar acumulaciones y enchufes en mal estado. En cuanto a la coordinación, no hay operativas específicas más allá del 112; y sobre desastres como el de Córdoba, Fernández Lao evita buscar culpables y los atribuye a «mala suerte»: por ejemplo, un cuarto de limpieza con barredoras y baterías que, si fallan, desatan el desastre. Lo relevante, subraya, es que la intervención sea rápida y que el daño no vaya a más.

La mirada técnica de los bomberos y la experiencia de la Iglesia coinciden en lo esencial. El riesgo cero no existe; el margen de maniobra real se gana con preparación previa, con trayectos ensayados, con hidrantes revisados y con equipos internos capaces de atajar el primer chispazo.

Usero lo dice sin adornos: «Si llegamos a tiempo, a veces basta un carro extintor». Por eso, además de revisar el material embarcado (agua, espuma, agentes específicos), en el parque se machaca un hábito: probar accesos, cronometrar llegadas, coordinar cortes. En fechas sensibles y con el Centro en obras, el permiso municipal para ensayar es, literalmente, un seguro contra la pérdida de patrimonio.

Hay más piezas, menos visibles, que completan el cuadro. Usero menciona que todo está al día tras distintas reuniones y que la interlocución con el Ayuntamiento permite activar simulacros o ajustes con agilidad. También recuerda la oferta de formación del parque a entidades que lo solicitan: equipos de primera intervención que sepan manejar extintores y carros, y que conozcan sus itinerarios internos. En un edificio histórico, alguien formado que actúe en el primer minuto puede convertir en anécdota lo que, sin esa mano, sería titular.

También se entendió que una instalación eléctrica embutida, una vela vigilada y un pasillo despejado suman minutos buenos. Y, al final, de eso va todo: de ganar tiempo para que los profesionales, cuando lleguen, no se encuentren un infierno desatado sino un conato a tiempo de ser historia menor.