Cortada la A-7 en Aguadulce por un accidente con siete vehículos implicados y varios heridos

La carretera A-7 en sentido Murcia se encuentra totalmente cortada desde primera hora de la mañana de este domingo a causa de un accidente ... registrado desde las 8,38 horas en su paso por la localidad almeriense de Aguadulce que ha implicado a siete vehículos y ha causado heridos.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucí, el incidente ha ocurrido en la A-7 en la citada pedanía almeriense de Roquetas de Mar, cuando recibieron un aviso que alertaba del choque de hasta siete vehículos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, que continúan investigando el suceso, sin que hayan trascendido aún más datos sobre el estado de los heridos a causa de este accidente.