El Coro Pedro Mena de voces blancas de Adra, triunfo y gran sorpresa en la Gala Compuesto por 47 voces magníficamente dirigidas por José AntonioPérez, recibieron el aplauso de los asistentes a la entrega de los Premios IDEALES

El Coro Pedro de Mena, la agrupación coral infantil del municipio de Adra, conocida por su repertorio de música sacra y sus voces blancas, bajo la dirección de José Antonio Pérez, fue el encargado de amenizar la gala de la entrega de los Premios Ideales, convirtiéndose en la gran sorpresa del acto y mereciendo los aplausos de un público que parecía no salir de su asombro ante la calidad de esta agrupación coral que hace un año actuaba ante el mismísimoPapa Framcisco y que en Almería no cesa de participar en programaciones musicales y eventos religiosos como recientemente lo hicieron en Dalías durante la celebración de las fiestas del Santísimo Cristo de la Luz.

El coro está compuesto por niños y niñas, lo que se conoce como voces blancas en el canto coral y está especializado en la interpretación de música sacra, destacando por la belleza de su repertorio y la inocencia de sus voces.

El Coro Infantil Pedro Mena está asociado con la Orquesta Ciudad de Almería y participa también en iniciativas artísticas promovidas por la Diputación de Almería.

Los componentes del mismo son niños, de entre 7 y 12 años de edad, qie ensayan regularmente a la salida del colegio. Su dedicación requiere constancia, esfuerzo y sacrificio. A cambio, obtienen disciplina, motivación, concentración y experiencias muy enriquecedoras que marcarán el resto de sus vidas.

Creado hace más de una década, el coro escolar se concibió como un proyecto educativo en el colegio Pedro Mena, donde cursan sus estudios 150 escolares. Centa con el apoyo del Ayuntamiento de Adra y algunos patrocinadores. Sin pretenderlo, se ha convertido en uno de los mejores embajadores de la ciudad milenaria.

En la gala

Los componentres del coro fueron los encargados de abrir la Gala, con una actuación en la que interpretaron una canción popularacapella, que fue seguida conmucha atención y muy aplaudida.

La segundainterneción fué en el intermedio de la entrega de premios, con el fragmento de una obra llamada Nawba Isbaham (cantos de boda árabe), que fue acogida con mucha atención e hizo vibrar a los asistentes.

Fueron tambiénlos encargados d ecerrar el evenyp llevando a escena otra actuación musical que confirmó lacalidad de esta agrupación coral

