La cooperativas reclaman rechazar la reforma de la PAC y apoyar a las OPFH Según González, el texto comunitario «simplifica la vida de las instituciones, pero complica la de las administraciones nacionales y la de los agricultores»

Juan Sánchez Almería Sábado, 4 de octubre 2025, 23:56 Comenta Compartir

En el marco de Fruit Attraction las cooperativas hortofrutícolas de España, Francia, Italia y Portugal han reclamado a sus administraciones que rechacen la propuesta de reforma de la PAC presentada por la Comisión Europea. El sector exige un apoyo firme y común a favor de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), instrumento clave para la competitividad, sostenibilidad, concentración de la oferta y cohesión del mercado europeo.

Durante la reunión plenaria del Comité Mixto de Frutas y Hortalizas, celebrada en Madrid con la participación de delegaciones gubernamentales y organizaciones representativas de los cuatro países, el presidente del consejo sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Juan Antonio González, advirtió de que la reforma propuesta supone «una PAC menos común, más renacionalizada y con un presupuesto menor». Según González, el texto comunitario «simplifica la vida de las instituciones, pero complica la de las administraciones nacionales y la de los agricultores». Por ello, instó a las administraciones de los cuatro países a actuar con firmeza frente a la Comisión y en el seno del Consejo.

El sector reconoce como positivo que se mantenga la ayuda finalista a través de programas operativos cofinanciados en función de la facturación de las OPFH. Sin embargo, muestra su preocupación por dos cambios que debilitarían drásticamente el sistema. El primero, la supresión de un presupuesto propio y abierto para el sector hortofrutícola, y el segundo, la cesión total de la subsidiariedad a los Estados miembros, que decidirían unilateralmente qué sectores reciben ayudas, cuánto se cofinancia y con qué presupuesto.