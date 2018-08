Habrá Cooltural en El Palmeral pero no en la playa para evitar vulnerar la Ley de Costas Vista aérea de la playa de El Palmeral, en el término municipal de Almería. / IDEAL La oposición carga duramente contra el Ayuntamiento ante la «incertidumbre» que supone el rechazo de la Junta a los cambios en el Plan de Playas SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Jueves, 9 agosto 2018, 00:15

El área de Cultura del Ayuntamiento de Almería no va a suspender ningún concierto del Cooltural Fest pese al varapalo sufrido esta semana por parte de la Junta de Andalucía, que ha rechazado definitivamente esta semana casi todas las modificaciones que el equipo de gobierno había planteado para el Plan de Playas, incluida la instalación de un escenario a pie de playa en El Palmeral como parte de las actividades del evento musical.

Lo quiso dejar claro el concejal del ramo, Carlos Sánchez, después de que tanto el PSOE como Ciudadanos dejaran caer la incertidumbre sobre la celebración del festival después de quedarse sin uno de los tres escenarios, el acústico, donde tocarán grupos como Maga, Neuman o Viva Suecia, entre otros. Y se escribe el verbo en tiempo futuro una vez que el área delegada confirmó ayer el traslado de las 'tablas' fuera del dominio público marítimo-terrestre. O lo que es lo mismo, fuera de las jurisdicciones de un área de Medio Ambiente que negó el pan y la sal a Cultura por el hecho de vulnerar varios preceptos el Régimen General de Costas, tal y como publicó ayer este periódico.

En el día de hoy, el concejal Sánchez tiene previsto dar una rueda de prensa en la que informará de la nueva ubicación del escenario. Lo único que ha trascendido del nuevo lugar es que seguirá considerándose El Palmeral, aunque siempre fuera del área de influencia de Costas. Ahora bien, «estará a 20 metros de la arena», según avanzó a IDEAL el edil Carlos Sánchez.

Asimismo, el concejal tiene previsto arremeter contra la Junta ante lo que cree que ha sido una maniobra política y un agravio comparativo respecto a otras ciudades, a las cuales nunca habría prohibido la realización de estos eventos tan importantes para la dinamización de Almería, según él. Argumentos que van en el mismo tenor de los que defendieron ayer su compañero de gobierno Juanjo Alonso, el edil de Playas.

A través de una nota de prensa, el concejal ve en la postura de la Junta una clara intención de perjudicar los intereses de la capital por puros intereses partidistas. «El Cooltural Fest es una actividad municipal que es objetivamente buena para todos los almerienses. Genera movimiento comercial, desarrollo turístico y proyección cultural. Esos condicionantes bastarían para que la Junta de Andalucía, en caso de haberlo necesitado, hubiera realizado un mínimo esfuerzo por agilizar una tramitación que permitiría celebrar un acontecimiento bueno para Almería en la mejor ubicación posible», señaló Alonso.

En su defensa a las modificaciones planteadas al Plan de Playas, que han sido todas rechazadas menos el canal de nado, el equipo de gobierno expresó sus dudas acerca de si la Junta de Andalucía habría sido capaz de llevar a este extremo su celo administrativo si el Ayuntamiento de Almería no estuviera gobernado por ellos. «Lógicamente yo no puedo saberlo, pero me cuesta mucho trabajo creer que el Ejecutivo andaluz se hubiera atrevido a argumentar problemas administrativos para prohibir celebrar en la playa un Festival de este nivel a un ayuntamiento del PSOE», concluyó.

Alonso se refería con estas palabras a la respuesta que los técnicos de Medio Ambiente han emitido contra los cambios relacionados con la explotación de los servicios de temporada de las playas. En estos, el escenario del Cooltural Fest era solo la punta del iceberg de otras actividades también desautorizadas como las sesiones de cine de verano en la plaza del Mar de El Toyo, los conciertos gratuitos previstos para Cabo de Gata o, sin ir más lejos, la reserva de tres grandes espacios que se iban a destinar al deporte en hasta tres franjas costeras del término municipal.

Ante todas estas negativas, firmes ya esta semana tras el rechazo a las alegaciones, desde la oposición montaron en cólera. Tanto PSOE como Cs o IU cargaron con virulencia contra el equipo de gobierno a cuya gestión dedicaron epítetos no muy amables tras la «desorganización», «improvisación» o la «tomadura de pelo» que entienden que ha habido en todo este asunto.

La primera en emitir su juicio ante todo lo que está pasando en relación al Cooltural Fest y el Plan de Playas fue la portavoz socialista, Adriana Valverde. En una intervención ante los medios convocada de urgencia, la también edil de Almería criticó la «incapacidad» del equipo de gobierno a la hora de gestionar todo lo referente a las playas. Para Valverde, es «inaudito» que un equipo de gobierno, teniendo un Plan de Playas autorizado desde el año 2016 hasta el año 2019, «en vez de conseguir que sea un reclamo llenándolo de contenido, se esté utilizando a golpe de improvisación», afeó la socialista, quien lamentó que los eventos culturales o deportivos previstos «estén hoy en el aire» por no hacer las cosas bien.

En esta línea se manifestó también el Grupo Municipal de Ciudadanos. Si bien extendió las culpas de lo sucedido también a la Junta. En una nota remitida a los medios, el concejal Rafael Burgos tachó de «despropósito» la gestión de ambas administraciones al haber derivado finalmente en la anulación de las actividades culturales y deportivas programadas para este verano en la costa. «En lugar de echar balones fuera y culpabilizarse unos a otros, por responsabilidad pública, tanto Junta como Ayuntamiento deberían analizar si han hecho algo en positivo para reconducir la situación», manifestó Burgos, quien se preguntó sobre «qué tipo de problema administrativo ha impedido inexcusablemente a ambas instituciones a sentarse e intentar buscar una solución conjunta aunque fuera de forma provisional», añadió.

En cambio, lo que para él trasciende a los ciudadanos de todo esto «es que un enfrentamiento político entre administraciones de distinto signo ha perjudicado los interés generales de todos los almerienses», concluyó.

Para Izquierda Unida, en cambio, en todo esto solo hay un responsable y este es el Ayuntamiento. Así lo cree la concejala Amalia Román, que calificó de «barbaridad» que el equipo de gobierno 'venda' unas actividades y eventos sin obtener primero los permisos pertinentes. «No entiendo nada», reconoció la edil, que cree que estas cosas pasan «porque el PP va a salto de mata», añadió.

«¿Cómo se puede plantear un festival en la playa sin aportar planos, ni descripción de la actividad ni nada? ¡Qué falta de rigor!. Desde una administración hay que ser más serio con la Ley y más cuando esta lo que pretende es proteger algo tan sagrado como son nuestras costas», enfatizó.