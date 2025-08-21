Cooltural Fest: en perfecta sintonía con la Feria

Pilar López Almería Jueves, 21 de agosto 2025, 21:30 Comenta Compartir

El sol, el mar y la música. Tres elementos que en Almería no solo conviven, sino que se fusionan para crear una experiencia única. Y en el epicentro de esta sinergia, una fuerza imparable: el Cooltural Fest. A las puertas de su octava edición, que tendrá lugar del 21 al 24 de agosto, el festival no es ya una promesa, sino una realidad incuestionable. Un pilar inamovible del verano almeriense y una de las citas imprescindibles en el calendario musical español. La programación de este año no hace más que reforzar su posición, combinando a la perfección grandes nombres del indie rock con las propuestas más frescas y audaces del panorama nacional. Más allá del simple espectáculo musical, Cooltural Fest ha logrado consolidarse como un evento que trasciende lo lúdico para convertirse en un motor cultural y social. Almería vive y respira el festival. Sus escenarios se extienden desde el Recinto Ferial, epicentro de la vorágine nocturna, hasta las playas, los parques y las plazas del centro de la ciudad. El concepto 'Music For All' no es solo un eslogan; es una filosofía que se traduce en conciertos gratuitos de día, actividades paralelas y una apuesta por la accesibilidad que lo ha convertido en un referente a nivel europeo. Intérpretes de lenguaje de signos, mochilas vibratorias para personas con discapacidad auditiva y espacios sensorialmente amables son solo algunas de las medidas que demuestran su compromiso.

La sinergia con la Feria de Almería, que arranca justo en paralelo a los días fuertes del festival, es otro de los pilares que ha catapultado su éxito. Mientras la ciudad se viste de fiesta en honor a su patrona, la Virgen del Mar, el recinto ferial se convierte en un hervidero de energía y buena música. El festival abre el telón de las fiestas, atrayendo a miles de visitantes de todo el país que buscan combinar la tradición y el ambiente festivo de la feria con la vanguardia musical del Cooltural. Una combinación explosiva que demuestra la capacidad de Almería para ofrecer una oferta cultural y de ocio diversa y de primer nivel.

Un cartel de leyenda

El Este año, el cartel del Cooltural Fest 2025 es, sencillamente, antológico. Un despliegue de talento que combina la veteranía de bandas icónicas con la frescura de las nuevas voces que están definiendo el sonido de una generación.

El pistoletazo de salida lo dará la fiesta de bienvenida del jueves 21 de agosto, una muestra perfecta del ADN del festival. El Parque de las Almadrabillas se llenará de acordes con la presencia de bandas como Karavana, L.A. y La Habitación Roja, que prometen caldear el ambiente antes de la gran apertura del recinto principal. Un aperitivo de lujo que ya marca el ritmo de lo que está por venir.

Viernes 22

El viernes será una jornada de auténtico vértigo. El Recinto Ferial vibrará con la presencia de una de las bandas más influyentes del indie-rock internacional: Franz Ferdinand. Su visita a Almería es uno de los platos fuertes del festival y un regalo para los amantes del género. Sus himnos atemporales como 'Take Me Out' o 'Do You Want To' resonarán bajo el cielo almeriense, consolidando la apuesta del festival por nombres de talla mundial. Pero la noche no se detiene ahí. La contundencia melódica de Viva Suecia volverá a casa, demostrando por qué son una de las bandas más queridas del indie español. Alizzz aportará su visión innovadora de la música urbana, mientras que Miss Caffeina y Sidonie harán gala de su elegancia y su capacidad para conectar con el público. La jornada se completará con talentos emergentes como Besmaya, Delaporte y la voz personalísima de Lia Kali, que demuestran que el festival mira al futuro sin perder de vista el presente.

Sábado 23

El sábado, el festival alcanzará uno de sus puntos álgidos. El escenario principal será testigo del regreso de Love of Lesbian, una banda que no necesita presentación. Sus letras poéticas y su capacidad para crear atmósferas envolventes son una garantía de éxito. Junto a ellos, una de las artistas más brillantes y polifacéticas del panorama musical español, Amaia. Su evolución y su sensibilidad la han convertido en un icono, y su actuación en Cooltural Fest es una de las más esperadas. La jornada se enriquecerá con el punk-pop de Carolina Durante, el pop vibrante de Siloé y Veintiuno, y la energía incombustible de Elyella. No faltará el toque de irreverencia y performance con Samantha Hudson, ni el pop-rock más directo de Maldita Nerea, que regresa a Almería para celebrar un año más de música.

Domingo 24

Este día el festival pondrá el broche de oro con una jornada inolvidable. Crystal Fighters inundarán el recinto con su mezcla única de folktrónica y ritmos festivos, un final perfecto para un festival veraniego. Duncan Dhu, los legendarios creadores del pop español, ofrecerán una de las actuaciones más nostálgicas y emotivas del festival. Su música ha marcado a varias generaciones y su presencia en Almería es un hito. La jornada continuará con la elegancia de Dorian, la melancolía de Alcalá Norte y el talento emergente de Judeline y Ruslana. El cartel se completa con la voz inconfundible de Zahara y la fuerza de Raule, garantizando un cierre de festival por todo lo alto.

Entre los nombres que llenarán de música estos escenarios diurnos, destacan Anabel Lee, Daniel Sabater, Hey Kid, Mateo Eraña, Melifluo y Yarea en el Escenario Playa. El domingo, el festival se despedirá en estos espacios con Arena Polar, Arrecío, Carmesí, Casero, Ganges y Los Punsetes, un elenco de talentos que demuestran la apuesta del festival por la diversidad sonora.En el Escenario Cooltural Club, la fiesta y el baile están asegurados con DJ sets y actuaciones que mantendrán la energía alta durante todo el fin de semana.

Nombres como Amygdala, Fru, Juanca & Pope Supersub Dj's, Óscar García y Svetlana, Fake Dj, Gazzi, Gen Renegado, Hoonine, Mato DJ, Rojonesta, Agro Djs, Juanporelmundo, Mobox, Neoverbeneo y Perarnau IV Dj Set ft. Drama AV Set completan un menú musical que no deja a nadie indiferente.