Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entrada principal de la sede de la Diputación de Almería. EFE / C. Barba

Los contratos de la Diputación de Almería, cuatro años en el centro de la investigación

Los 'populares' Álvaro Izquierdo y Ángeles Martínez declararon como testigos en mayo de este año y, en octubre, el PSOE solicitó el interrogatorio de Javier Aureliano García

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:12

Comenta

La Diputación de Almería y, por extensión, el Partido Popular de la provincia han afrontado esta semana una crisis sin precedentes que se ha saldado ... con la dimisión del presidente de ambos, Javier Aureliano García, detenido el martes y puesto en libertad con cargos, dos días después, por su presunta implicación en delitos de «cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública», según informó el jueves el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) tras las declaraciones de los cinco detenidos el martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Pero no toques. ¿Por qué tocas?
  2. 2 Podemos e IU sobre los Presupuestos de 2026: «Abandonan deliberadamente a los barrios de Almería»
  3. 3 Últimos días para inscribirse para la Jura de Bandera en El Parador
  4. 4 Los almerienses han hablado: este es su monumento favorito
  5. 5

    Soy un romo
  6. 6 «'Anatomía de un instante' nos recuerda que las libertades se pueden perder con suma facilidad»
  7. 7 El PSOE de Fines exige explicaciones al alcalde sobre su continuidad en el cargo por el Caso Mascarillas
  8. 8 Empresarios de la piedra natural reclaman «diálogo social» y respuestas a la «presión regulatoria» en las pymes
  9. 9 El PSOE de Almería señala a Moreno Bonilla como promotor de «un pacto de silencio»
  10. 10 El Ayuntamiento licita la redacción del proyecto de las obras de la fachada del Palacio Góngora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los contratos de la Diputación de Almería, cuatro años en el centro de la investigación

Los contratos de la Diputación de Almería, cuatro años en el centro de la investigación