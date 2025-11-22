Los contratos de la Diputación de Almería, cuatro años en el centro de la investigación

La Diputación de Almería y, por extensión, el Partido Popular de la provincia han afrontado esta semana una crisis sin precedentes que se ha saldado ... con la dimisión del presidente de ambos, Javier Aureliano García, detenido el martes y puesto en libertad con cargos, dos días después, por su presunta implicación en delitos de «cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública», según informó el jueves el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) tras las declaraciones de los cinco detenidos el martes.

Además de García, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrestó en la misma jornada a su vicepresidente y vicesecretario de Organización del PP de Almería, Fernando Giménez; el alcalde de Fines, también 'popular', Rodrigo Sánchez, el hijo de este y un técnico de la institución provincial. Todos quedaron en libertad con cargos tras ser puestos a disposición judicial. Entre otras medidas, deberán personarse dos veces al mes en el juzgado y entregar sus pasaportes.

La investigación, que dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, parte del denominado como 'Caso Mascarillas' sobre presuntas 'mordidas' en la adquisición de material sanitario por la covid-19 en la Diputación de Almería en el año 2020. Sin embargo, esta nueva fase va más allá y apunta a posibles irregularidades en contrataciones públicas, tanto en la institución provincial como en el Consistorio finense, que el instructor coloca en el centro de la trama.

El operativo iniciado el martes deja claro que la investigación alrededor de la Diputación de Almería no ha cesado desde que, en junio de 2021, estallase el 'Caso Mascarillas' que llevó a prisión preventiva al que fuera su vicepresidente tercero, Óscar Liria, a su vez, concejal de Fines. Es más, la documentación sobre la causa refleja que, este mismo año, se han dado nuevos movimientos por parte de la UCO que han tenido a la institución en el foco.

Diputados y funcionarios

En mayo de 2025, se requirió nueva documentación a la institución supramunicipal almeriense y se tomó declaración, en calidad de testigos, a Álvaro Izquierdo, diputado delegado de Economía y alcalde de Enix, y Ángeles Martínez Martínez, actualmente diputada del Parlamento de Andalucía pero que, en la anterior corporación provincial fue responsable del área de Bienestar Social, Igualdad y Familia.

Además de estos dos miembros del equipo de Javier Aureliano García, en el momento de la adquisición del material sanitario investigado, entre los días 7 y 8 de mayo de 2025, se tomó declaración en dependencias de la Guardia Civil a otros dos funcionarios de la Administración provincial, entre ellos, el interventor.

En el mismo requerimiento, se informa de la solicitud por parte del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO al frente de este caso determinada documentación acerca del contrato de compra de material sanitario, que fue entregada por la Diputación de Almería, entidad que, desde el primer momento, ha incidido en que está dispuesta a colaborar con la justicia en todo lo que se les reclame.

Estas declaraciones y entrega de documentación se produjeron, por tanto, apenas dos meses después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería efectuase los perceptivos interrogatorios a los 17 investigados y testigos del 'Caso Mascarillas', que tuvieron lugar en marzo de este año.

En todo caso, este informe de la UCO remitido al instructor revela que, en los últimos meses, el entorno del presidente de la Diputación de Almería ha estado al tanto de que la investigación de la Guardia Civil seguía adelante y tenía el foco puesto en la entidad aunque, por lo ocurrido esta misma semana, no preveían que la unidad Delitos Económicos tuviese previstas las detenciones en la cúpula de la institución.

Otro de los documentos a los que ha tenido acceso este diario indican que desde el PSOE, parte personada en el 'Caso Mascarillas', se solicitó al juzgado la declaración en sede judicial de Javier Aureliano García y de su jefa del Gabinete de Presidencia. Firmado con fecha de 20 de octubre –esto es, menos de un mes antes de las detenciones–, en dicho escrito se apunta a la posibilidad de la existencia de un «engranaje» en torno a contratos menores de obra a determinadas empresas.

Una demanda de la acusación que ejerce el principal partido de la oposición que, no obstante, está en la línea de las investigaciones en las que se centra esta segunda fase del 'Caso Mascarillas'. Y es que, ahora se pone el foco las contrataciones realizadas desde la institución provincial más allá de dicha compra de mascarillas, guantes y monos en las primeras semanas de pandemia.

Las pesquisas de la UCO apuntan, desde el inicio de las labores de investigación, a determinadas empresas que se habrían visto envueltas en adjudicaciones fraudulentas de contactos «con el objetivo de cobrar comisiones».

Algunas de ellas, por cierto, del entorno del Alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, detenido el martes y en libertad con cargos, al igual que el presidente y el vicepresidente de la Diputación almeriense, Javier Aureliano García y Fernando Giménez, respectivamente.

La documentación en torno a esta causa, que tiene su origen en unos hechos ocurridos hace más de un lustro, recoge datos sobre determinadas mercantiles adjudicatarias de contratos de obra pública de la Diputación de Almería que, según se investiga, podrían haberse visto inmersas en la comisión de los delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales.

Kilian López, punto de partida

Nada más mencionar el 'Caso Mascarillas' de Almería lleva al nombre de un joven empresario, completamente desconocido hasta 2021: Kilian López Sole. Fue su empresa Azor Corporate la que gestionó la compra de material sanitario por valor de 2 millones de euros a una compañía china que resultó en la detención y cese del vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria por, presuntamente, embolsarse entre 200.000 y 400.000 euros por esta operación.

Este caso está pendiente de su conclusión judicial y, ambos, tanto en el juzgado como en la comisión abierta en el Congreso de los Diputados han defendido su inocencia. Tanto López Solé como Liria pertenecen al entorno familiar del alcalde de Fines y, el exdiputado, además de su sobrino también era concejal en este ayuntamiento, cabe recordar.

Pero, ahora, la trama que investiga la UCO no se centra en el material sanitario sino en contratos de obra pública. También en ellos aparece el nombre de López Sole, en este caso, como responsable de la empresa Pulconal, sita en un garaje del Casco Histórico de Almería y con un único empleado, con la que la Diputación cerró en tres años 16 contratos de obra menores (exentos de concurrencia abierta) y uno mayor, principalmente relacionados con obras en cementerios o pistas deportivas en diferentes municipios de la provincia. En total, estos contratos supusieron unos 300.000 euros.

Pasados cuatro años, la investigación de la UCO ha trascendido allende Pulconal, Azor Corporate o Corpfarn (otra de las compañías de Kilian López, con la que habría recibido las comisiones que empleó para abonar las 'mordidas') y en los informes se citan otras mercantiles a las que se habría beneficiado desde la institución provincial o que habría servido de intermediarias para ello.

En este caso, uno de los nombres claves es el de R. S. L., hijo del alcalde de Fines y responsable de empresas como Al Miraya Gestión y Asesoramiento, Cars Rodrigo, Gesa Andalucía o Talleres Rodrigo Fines, todas ellas mencionadas en los informes remitidos al Juzgado de Instrucción 1 de Almería por la UCO, que practicó esta semana registros en sedes mercantiles así como en el Ayuntamiento de Fines.

Ajenas al entorno familiar de Sánchez, al menos en base a la información pública del Registro Mercantil, aparecen compañías como Gesycal, dedicada al asesoramiento, los recursos humanos o la intermediación en materia de seguros, según sus datos de actividad, o García Construccion Sostenible (GCS), que en 2023 pasó a denominarse Abdera 2018.

Al respecto de esta última, la documentación aportada al instructor recoge una recopilación de actuaciones realizadas en la provinciade Almería desde 2019 hasta el presente 2025 por más de 3,6 millones de euros. El titular de esta empresa también tiene relación con Albaida Infraestructuras, empresa constructora almeriense con gran presencia en las actuaciones de obra pública en marcha en la actualidad.