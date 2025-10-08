Contrato indefinido: una cadena de moda busca store manager en un centro comercial de Almería La marca abre una nueva tienda Teen en el Centro Comercial Mediterráneo y ofrece un puesto de dirección estable con beneficios competitivos

La moda refuerza su presencia en Almería. La firma Mango, una de las marcas españolas más reconocidas en el sector retail, ha lanzado una oferta de empleo para incorporar a un store manager en su nuevo espacio Mango Teen, que abrirá próximamente en el Centro Comercial Mediterráneo. La compañía ofrece un contrato indefinido, jornada indiferente y un paquete de beneficios competitivo, dentro de su política de crecimiento y expansión nacional. Así, el responsable de la tienda deberá acometer este proyecto desde sus inicios.

Una apertura estratégica

Con más de cuarenta años de trayectoria y presencia en 115 mercados, Mango continúa ampliando su red comercial en España. La apertura de su nuevo establecimiento Teen en Almería forma parte de su estrategia de expansión sostenible, basada en la innovación, el diseño y la tecnología.

El nuevo responsable de tienda será la figura clave para garantizar la puesta en marcha del punto de venta, la coordinación del equipo humano y el cumplimiento de los objetivos de negocio. Entre sus principales tareas estarán la administración diaria del establecimiento, realizando presupuestos, inventario, contrataciones y promociones, la supervisión del personal de ventas, la gestión de la imagen de marca y la optimización del rendimiento global.

Perfil con experiencia

El perfil que busca Mango combina experiencia y talento para la gestión de equipos y operaciones. La oferta especifica que se requiere una experiencia previa de entre tres y cinco años en dirección de tienda o cargos similares, además de formación universitaria en administración, comercio o áreas afines.

También se valoran conocimientos en contabilidad, presupuestos y estrategias de comercialización, así como habilidades de liderazgo para guiar a un equipo multicultural y dinámico.

En definitiva, la compañía busca a una persona capaz de dirigir una apertura desde cero, consolidar la operativa diaria, avanzar en el planteamiento estratégico y garantizar la excelencia en la atención al cliente.

Cómo enviar el currículum a Mango

Las personas interesadas pueden presentar su candidatura de forma online. Para hacerlo, basta con acceder a la oferta publicada por Mango, pulsar el botón 'Inscribirme en esta oferta' y registrarse en la plataforma si aún no se dispone de cuenta. Una vez iniciado el proceso, el sistema solicitará los datos personales y de contacto.

Esta nueva apertura en el Centro Comercial Mediterráneo supone una oportunidad laboral destacada en Almería y una muestra más del dinamismo del sector de la moda, que continúa generando empleo estable y de calidad en la provincia.

En conclusión, quienes aspiren a dirigir la nueva tienda Mango Teen en Almería deberán contar con un perfil dinámico y polifacético, capaz de desenvolverse con soltura en distintos frentes.

La compañía busca a una persona flexible y adaptable, con una marcada tolerancia al estrés y actitud todoterreno, ya que el puesto exige gestionar presupuestos, diseñar estrategias comerciales, coordinar los horarios del equipo y velar por la imagen corporativa del establecimiento. Un reto exigente, pero también una oportunidad para quienes disfrutan liderando proyectos integrales dentro del competitivo mundo del retail de moda.

