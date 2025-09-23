Continúa la búsqueda de la mujer desaparecida en Chirivel con medios aéreos y unidades caninas El despliegue cuenta también con la intervención de helicópteros y drones para facilitar la inspección de áreas más abiertas y de difícil acceso a pie

e. p. Chirivel Martes, 23 de septiembre 2025, 11:29

La búsqueda de Geraldine, la mujer británica de 74 años que desapareció en la noche del pasado miércoles, 17 de septiembre, tras abandonar su vivienda en la pedanía de Contador, en Chirivel (Almería), ha alcanzado este martes su sexto día consecutivo y se mantiene con medios aéreos, unidades caninas y la participación de voluntarios que se suman a los equipos de emergencia desplazados en la zona.

El alcalde de Chirivel, José Torregrosa, ha explicado a Europa Press que durante el fin de semana se ha contado con un mayor número de voluntarios debido al descanso laboral, aunque también durante la jornada de este martes permanecen vecinos que colaboran en las labores de rastreo. «Incluso los agricultores que están en la campaña de almendras participan; mientras trabajan, van mirando a ver si en alguna retama o chaparra pudiera estar», ha señalado.

Desde el Consistorio se ha emitido además un comunicado en el que se agradece el esfuerzo de todas las personas y cuerpos que participan «sin descanso» en el operativo, coordinado por el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) junto con la Guardia Civil, y en el que intervienen también Policía Local, Infoca, Bomberos de la provincia, Protección Civil, Agentes de Medio Ambiente y efectivos de los municipios de Oria y Cúllar, así como de la comarca de Los Vélez y del Levante Almanzora.

El despliegue cuenta también con la intervención de helicópteros y drones para facilitar la inspección de áreas más abiertas y de difícil acceso a pie. Las batidas parten cada mañana a las 9,00 horas desde el Centro Cultural de Contador con grupos de vecinos y equipos de emergencia.

Geraldine, quien padece cierta discapacidad mental, desapareció en la noche del pasado miércoles tras salir de su vivienda con comida para alimentar a unos gatos y no regresar. Su marido denunció el extravío sobre las 11,00 horas del día siguiente, al comprobar que no había vuelto al domicilio familiar. Consta, al menos, una llamada al servicio unificado de emergencias 112 sobre las 22,20 horas.

La mujer, que reside junto a su esposo desde hace más de 20 años en esta pedanía de apenas un centenar de vecinos, vestía en el momento de su desaparición un pijama de color oscuro y unas chanclas blancas con agujeros.

Las autoridades municipales han solicitado ayuda para localizar a la desaparecida, sentido en que han pedido que cualquier información que pueda ayudar a su averiguar su paradero se comunique de inmediato a la Guardia Civil a través del número 062.