En el caso de J., un joven de Vitoria-Gazteiz (País Vasco), hay dos denuncias contra la presunta estafadora. Contactó con S. L. A. tras ver uno de los anuncios que publicó en una conocida página web. Concertó con ella el alquiler de una vivienda en una urbanización de El Toyo por la que pagó 350 euros mediante dos transferencias bancarias de 200 y 150 euros, respectivamente. Convencido de que pasaría sus vacaciones en Almería, no fue hasta hace dos semanas cuando se enteró de que podría haber sido víctima de una estafa al contactar con B., a través de la que habitualmente rentaba apartamentos vacacionales, quien le alertó de lo que estaba ocurriendo con la persona con la que había contactado. En ese momento, interpuso la debida denuncia ante la Ertzaintza.

Sin embargo, ahí no acabaría su contacto con la presunta estafadora. «Contactó conmigo la semana pasada para ofrecerme un apartamento», aseguró J., quien había puesto un anuncio en la página web en el que decía estar interesado en encontrar una vivienda de alquiler para la primera quincena de agosto. «Creo que es lo que hace ahora, contactar con la gente que pone anuncios para buscar viviendas», indicó este joven vitoriano que aún no puede creer lo que le ha pasado. «Quería que le pagase al día siguiente de nuevo». Pero no lo hizo, sino que volvió a denunciar a la Erzaintza por lo que podría ser un nuevo intento de fraude por parte de esta persona. «Cambió de número de teléfono y de sucursal bancaria», remarcó, aunque reconoció que se trataba de la misma persona por la fotografía de su Whatsapp y porque siempre da el mismo nombre.

Como el resto de afectados conocidos, se siente «estafado» y está seguro de que esta mujer «está buscando más víctimas» por lo que no descarta que a lo largo de las próximas semanas sean más quienes denuncien en todo el país este presunto fraude en alquileres de Almería.