Antonio Sanz, en su visita al recién inaugurado edificio de Consultas Externas 'Bahía de Almería' A. A.

Consultas Externas de Torrecárdenas comienza a recibir sus primeros pacientes

El consejero de Salud, Antonio Sanz, inaugura las nuevas instalaciones, en las que ya se presta el servicio ambulatorio de Neumología

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:20

Comenta

El nuevo edificio de Consultas Externas 'Bahía de Almería' del Complejo Hospitalario Torrecárdenas ha comenzado este mismo lunes a recibir a los primeros pacientes. Concretamente, ... los de Neumología, servicio que ha pasado de ubicarse en el primer sótano del hospital general a las anejas y flamantes instalaciones.

