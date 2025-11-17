Consultas Externas de Torrecárdenas comienza a recibir sus primeros pacientes

El nuevo edificio de Consultas Externas 'Bahía de Almería' del Complejo Hospitalario Torrecárdenas ha comenzado este mismo lunes a recibir a los primeros pacientes. Concretamente, ... los de Neumología, servicio que ha pasado de ubicarse en el primer sótano del hospital general a las anejas y flamantes instalaciones.

«Hay una diferencia radical, tanto en material, como en zonas de acogida, de espera, de servicio, de equipamiento... incluso de luz», ha valorado el también flamante nuevo consejero de Salud y Consumo, Antonio Sanz, quien en su primera visita a la provincia en el cargo ha inaugurado este espacio sanitario, llamado a concentrar las consultas ambulatorias de especialidades médicas.

Sanz ha incidido en que este nuevo espacio «va a suponer una de las grandes mejoras en asistencia sanitaria» en la provincia de Almería, ya que, además de 133 consultas, va a contar con otras infraestructuras como los dos hospitales de día, el de tratamiento médicos y el de tratamiento oncohematológico. En ambos casos, según ha asegurado el consejero, se van a duplicar las plazas hasta llegar a 29, en cada uno de ellos.

El edificio 'Bahía de Almería', nombre elegido por el propio personal sanitario de Torrecárdenas, ha supuesto una inversión total de 34,8 millones de euros -entre obra y equipamiento- y su primera piedra fue puesta en el año 2023, en el mes abril, por parte del presidente de la Junta de Andalucía.

«Después de 15 años tratando esta infraestructura, que en 2023 se ponga la primera piedra y hoy lo estemos inaugurando es una de las pruebas que identifican el compromiso del Gobierno (andaluz) y, sobre todo, un gobierno que, cuando se compromete, cumple. Un gobierno no de palabras, no de promesas, sino de hechos», ha enfatizado el consejero Sanz desde el complejo de Torrecárdenas.