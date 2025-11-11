Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La construcción de cuatro quioscos en el paseo marítimo de El Toyo encara su recta final

La actuación incluida en el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería y cuenta con una inversión que ronda los 120.000 euros

IDEAL

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:43

Los concejales de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, y de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la ... Blanca, han visitado recientemente las obras que se están acometiendo en el Paseo Marítimo de El Toyo para la ejecución de cuatro quioscos. «Una actuación que pretende reforzar las capacidades de atracción turística y mejorar las infraestructuras y dotaciones de uno de los barrios más visitados de la ciudad durante todo el año», han trasladado.

