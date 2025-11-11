La construcción de cuatro quioscos en el paseo marítimo de El Toyo encara su recta final

Los concejales de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, y de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la ... Blanca, han visitado recientemente las obras que se están acometiendo en el Paseo Marítimo de El Toyo para la ejecución de cuatro quioscos. «Una actuación que pretende reforzar las capacidades de atracción turística y mejorar las infraestructuras y dotaciones de uno de los barrios más visitados de la ciudad durante todo el año», han trasladado.

Las obras, con un presupuesto de 119.911 euros, se encuentran muy avanzadas y se espera que estén finalizadas antes de concluir el año. Se trata de una actuación que, como han recordado los concejales, está incluida en el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía de la Ciudad de Almería.

La finalidad esencial de este plan es la promoción y el fomento del turismo en la ciudad de Almería para reforzar el papel de los destinos en la mejora de la calidad y de la competitividad de la oferta turística almeriense, estando orientados a la consecución de objetivos tales como la puesta en valor y uso de recursos turísticos; la adecuación del medio urbano al uso turístico impulsando la accesibilidad universal; el aumento de la calidad de los servicios turísticos de la ciudad; la mejora del producto turístico existente y la creación de nuevos productos basados en la explotación innovadora de los recursos; la sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de calidad turística; y el fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local.

Sacra Sánchez y Joaquín Pérez de la Blanca han recordado que el objetivo de instalar estos quioscos es «integrarlos en un entorno moderno, acogedor y funcional, ayudando a la mejora de aquellas actividades destinadas a fomentar El Toyo como un destino temático único de la ciudad, revalorizando la imagen de esta zona turística-residencial y reforzando sus capacidades de atracción turística».

Tal y como han comprobado los concejales en su visita, ya están finalizadas las estructuras de los quioscos y la conexión a las redes municipales. Actualmente están en fase de ejecución los cerramientos y paramentos exteriores. Una vez concluido esto, la última fase consistirá en la colocación de las carpinterías exteriores y la reposición de espacios afectados por la obra.

«Con esta actuación damos cumplimiento a otro de los compromisos electorales que adquirimos con los almerienses, el de seguir mejorando El Toyo como zona turística de referencia en la capital», ha valorado Sánchez, quien ha concluido asegurando que «desde el Equipo de Gobierno vamos a seguir trabajando por mejorar todos los barrios de la ciudad, tanto con grandes infraestructuras como con pequeños detalles que demuestran que el Ayuntamiento está al lado de sus vecinos, escucha sus demandas y actúa para que la ciudad de Almería sea cada día un lugar mejor para vivir, para emprender y para generar empleo y riqueza».