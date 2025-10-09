El constitucionalismo salda su deuda con Los Coloraos Almería celebra la reinhumación de los Mártires de la Libertad en la Plaza de la Constitución, cerrando un capítulo histórico y rindiendo homenaje a su legado democrático

David Roth Almería Jueves, 9 de octubre 2025, 12:42 | Actualizado 13:01h. Comenta Compartir

Almería ha vivido este jueves un acto cargado de simbolismo y memoria histórica. Tras más de dos siglos, los restos de Los Coloraos, mártires del liberalismo almeriense de 1824, fueron depositados en la Plaza de la Constitución, la Plaza Vieja, bajo el monumento que los recuerda, el 'Pingurucho'. El acto buscó restaurar el vínculo físico y simbólico entre los mártires y la ciudad, cumpliendo con las demandas históricas de colectivos de memoria democrática y familiares.

La jornada comenzó en el cementerio de San José y Santa Adela, donde los operarios funerarios, bajo la dirección del doctor Francisco Etxeberría y la supervisión de José Antonio Camacho Olmedo y Francisco Javier Cruz Mañá, realizaron la exhumación de los restos e introducción de los mismos en la urna preparada al efecto. Posteriormente, los restos fueron trasladados en coche fúnebre hasta la Plaza Vieja, escoltados por la Policía Local, mientras representantes institucionales y ciudadanos acompañaban la marcha solemne.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, fue la primera en intervenir durante la ceremonia oficial. En su discurso, destacó el valor histórico y simbólico del acto:

«Hoy completamos el homenaje que representamos cada agosto en el centro de la ciudad. Damos la bienvenida a estos mártires de la libertad, que vuelven de manera valiente a la Plaza Vieja, aunque el lugar más importante de su memoria debe estar en nuestras conciencias y en nuestros corazones».

Vázquez subrayó que el homenaje representa un vínculo entre la sociedad almeriense y un hecho histórico sucedido hace más de 200 años, cuando estos hombres lucharon contra el absolutismo de Fernando VII y defendieron la Constitución de 1812. Señaló que la historia no debe ser motivo de enfrentamiento, sino un espejo para aprender y crecer, fomentando el diálogo, el respeto y la participación ciudadana.

«Debemos situar en el centro de nuestra memoria a todos aquellos que contribuyeron con su alegría, su ejemplo y su compromiso a conformar la sociedad democrática, libre y plural que hoy disfrutamos», añadió la regidora, recordando que los nombres de los mártires, grabados nuevamente en la base del monumento, nos recuerdan el deber de construir una Almería asentada en valores de libertad y entendimiento.

Tras la intervención de la alcaldesa, tomó la palabra el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien situó el acto dentro del contexto nacional y el marco de la Ley de Memoria Democrática. Torres recordó la gesta de Los Coloraos: liberales que desembarcaron en las costas de Almería en 1824 para restaurar la Constitución de 1812 y defender la soberanía nacional frente al despotismo, enfrentándose al absolutismo de Fernando VII.

«Fueron demócratas que dieron su vida por la libertad, la justicia y los derechos del pueblo. Su aventura terminó trágicamente: muchos fueron capturados, fusilados y enterrados sin honor, pero su sacrificio no fue en vano, porque el pueblo de Almería nunca olvidó su gesta», afirmó Torres.

El ministro reconoció también la labor de la historiadora Carmen Ravassa, portavoz de la Plataforma Bicentenario de Los Coloraos 1824-2024, y cuya investigación permitió identificar los restos tras décadas de olvido en nichos sin identificar en el cementerio municipal. Señaló que la restitución de los cuerpos al monumento refuerza la memoria democrática y es un acto de presente y futuro:

«Recordar a los Coloraos nos recuerda que la libertad hay que cuidarla, defenderla y ampliarla para que ninguna forma de opresión vuelva a oscurecer nuestro horizonte y nuestra convivencia».

Torres evocó la frase atribuida al comandante liberal Pablo Iglesias, pronunciada antes de su muerte: «Morimos por defender la libertad, pero otros recogerán nuestra bandera.» Añadió que hoy, 201 años después, esa bandera constitucional se recoge nuevamente con la reinhumación de los mártires y su colocación bajo el monumento de la Plaza Vieja, declarado Lugar de Memoria Democrática en 2024.

El acto incluyó una ofrenda floral por parte de los protagonistas institucionales, seguida de la deposición de los restos, que fueron cargados por la Guardia Civil hasta la cripta preparada bajo la base del monumento. La ceremonia estuvo acompañada por la marcha fúnebre de Chopin y junto a la placa conmemorativa que recoge los nombres de los Coloraos. El homenaje culminó con el himno de España y la entonación de los 'vivas' en honor a los mártires y a la libertad que defendieron hace más de dos siglos.

El monumento en honor a los mártires de la libertad, el Pingurucho, reconstruido en 1988 tras su destrucción durante la dictadura franquista, simboliza la memoria liberal de la ciudad y la lucha contra la tiranía. La restitución de los restos refuerza la correspondencia física y simbólica entre los mártires y su homenaje, y marca un cierre a un capítulo histórico que estuvo largo tiempo relegado.

El acto fue también un recordatorio de la importancia de la memoria democrática, de la preservación de la historia y del compromiso cívico con los valores de libertad y justicia. Con la reinhumación de Los Coloraos, Almería devuelve a sus mártires el lugar que la historia les debía y reafirma la vigencia de los principios que inspiraron su lucha.

«Almería se mira en el espejo de aquellos hombres valientes y se reconoce en ellos como una tierra digna, comprometida y libre», concluyó el ministro Torres, mientras los aplausos cerraban una ceremonia histórica.