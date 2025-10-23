El Consorcio de Transporte da luz verde al Plan Metropolitano de movilidad sostenible de Almería Se trata del paso previo para su aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

A. M. Almería Jueves, 23 de octubre 2025, 14:49

El Consejo de Administración del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, que se ha celebrado en sesión extraordinaria este jueves, ha tomado conocimiento y ha informado favorablemente de la propuesta del Plan de Transporte Metropolitano del área de Almería, Plan de Movilidad Sostenible, paso previo a su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

La reunión, ha indicado la Junta de Andalucía en un comunicado, ha contado con la participación de José Miguel Casasola, director general de Movilidad y Transportes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía; la delegada del Gobierno, Aránzazu Martín; la delegada territorial de Fomento del Gobierno andaluz en Almería, Dolores Martínez; el director-gerente del Consorcio, Luis Miguel Carmona, así como representantes de los 19 ayuntamientos consorciados.

Este plan, previsto en la Ley 2/2003 del Parlamento Andaluz de Ordenación del Transporte Urbano y Metropolitano de Andalucía, culmina todas sus fases de redacción con el objetivo de impulsar un modelo de movilidad «más equilibrado, sostenible y eficiente, que priorice los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público colectivo frente al uso del vehículo privado».

Infraestructuras, transporte público y aparcamientos

El plan integra, ha recordado la Administración, actuaciones sobre infraestructuras, servicios de transporte público, aparcamientos e intermodalidad, además de recoger los principios de sostenibilidad de la Unión Europea y la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2014-2030, con el fin de contribuir a la mejora del medio ambiente, la salud y la adaptación al cambio climático. Durante su elaboración se ha contado con la participación de agentes sociales, económicos, medioambientales y referentes del sector, garantizando un proceso de consenso y planificación estratégica.

El ámbito del plan abarca los municipios de Almería, Adra, Berja, Enix, Felix, Dalías, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido, La Mojonera, Balanegra, Benahadux, Gádor, Huércal de Almería, Pechina, Rioja, Santa Fe de Mondújar, Viator y Níjar. Con este acuerdo, el Consorcio de Transporte «reafirma su compromiso con la puesta en marcha de un sistema de transporte metropolitano sostenible, accesible y de calidad, que dé respuesta a las necesidades de movilidad de Almería y contribuya a la cohesión territorial de la provincia».