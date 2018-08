El Consorcio acaba con la línea que va al PITA por falta de pasajeros Una de las sedes que se ubican en el PITA, en Almería capital. / IDEAL Desde el Parque Tecnológico apuntan a que los horarios no eran los adecuados teniendo en cuenta el perfil de sus trabajadores S. G. H. ALMERÍA. Miércoles, 15 agosto 2018, 01:09

El Consorcio Metropolitano de Transportes del área de Almería ha decidido suspender la línea de autobús que conectaba el centro de la capital con el Parque Científico- Tecnológico de Almería, conocido como PITA. Fue ayer precisamente cuando se hizo eficaz una decisión que se venía fraguando desde hace meses debido a la falta de operatividad de esta ruta, según el ente autonómico.

A través de sus redes sociales anunciaba esta semana el fin de la relación entre la M-201 y el parque después de que se pusiera en servicio en junio del año pasado. En una experiencia piloto, el Consorcio aprovechó esta línea, que une al centro con la guardería de El Alquián, para completar el servicio privado de autobuses que ya tiene el PITA. El motivo para la suspensión, según avanzaron fuentes autonómicas, no es otro que la constatación material de que la conexión no ha resultado rentable nunca. «La línea no cumple con los estándares mínimos de pasajeros para seguir manteniéndola», añadieron estas mismas fuentes, que reconocieron después que apenas tenía ya usuarios.

El 'problema'

PITA y Consorcio mantendrán una reunión la semana que viene para reestructurar el servicio

La presidenta del PITA, Trinidad Cabeo, explicó ayer a IDEAL que está pendiente de establecer negociaciones con la gerencia del ente para poder reestructurar la línea. Para Cabeo, está claro que el servicio tal y como estaba establecido no podía continuar. Según argumentó, los horarios y las frecuencias no eran ni mucho menos las adecuadas para los trabajadores del PITA.

En vez de contar con una frecuencia por la mañana a primera hora, que coincidiese con la entrada al trabajo, y otra a partir de las 15 horas, cuando se suele salir, la M-201 llegaba al Parque a las 12 horas y hacía el camino de vuelta cinco minutos después. Por la tarde, el bus llegaba de nuevo desde el centro a a las 19.50 horas y la vuelta se realizaba en este mismo autobús llegando a la capital alrededor de las 20.40 horas.

Cabeo espera que la reunión se produzca la semana que viene y que de la misma salga una nueva conexión «más acorde» a las necesidades que tienen los dos millares de trabajadores del PITA. «De momento se ha decidido quitar la línea en agosto para que su incidencia sea la mínima posible y que después de la conversación pendiente se pueda llegar a una solución satisfactoria para ambas partes», dijo la presidenta del PITA, a favor de que el Consorcio siga dando servicio al parque.