Consejos para que los estudiantes alquilen pisos sin sorpresas

Domingo, 7 de septiembre 2025

Se acerca el inicio del curso para muchos estudiantes que se apresuran a buscar un alojamiento en el que pasar su nuevo año de formación. Estas fechas son sinónimo de preparativos del año académico, y bien lo saben los estudiantes foráneos que se tienen que desplazar de su domicilio habitual para cursar sus estudios. El mercado de los pisos en alquiler para estudiantes está en plena ebullición, por eso desde la Asociación Española de Consumidores vamos a desarrollar una serie de consejos para hacer esta tarea más sencilla y evitar también los posibles problemas derivados que puedan surgir a la hora de encontrar una vivienda de alquiler, tanto desde la perspectiva del inquilino como desde la del propietario. Comparar precios y calidades de los diferentes apartamentos, ahora que el mercado lo permite y se actúa con la antelación suficiente, es fundamental para elegir la mejor opción. Del mismo modo, debemos analizar bien la ubicación del inmueble que hayamos elegido, siendo más convenientes aquellos que están cerca de zonas de ocio, compras, transporte público y otros servicios frente a otras opciones menos accesibles.

Lo principal es llegar a un acuerdo entre propietario e inquilino siempre con un contrato por delante. Que todo quede reflejado por escrito garantiza una serie de derechos a los que se puede acudir en caso de necesidad. Asimismo, no se debe entregar ninguna fianza ni una mensualidad de la habitación o el piso sin que haya de por medio un documento en el que se especifique el acuerdo, con DNI y firma, y el recibo de la cantidad pagada, ya que esta es la única forma de demostrar que el pago ha sido efectuado. El propietario del inmueble es responsable de las cosas que se rompan, como electrodomésticos o muebles, excepto de aquellas que se estropeen por el uso cotidiano, como bombillas, vasos o platos. No obstante, al margen de lo que establezca la legislación vigente y los usos cotidianos, este régimen de responsabilidades debería quedar claramente especificado en el contrato.

La regla usual indica que los gastos generales para el mantenimiento del piso los pague el arrendador, salvo que se haya pactado lo contrario por contrato entre inquilino y propietario. Lo que sí debe abonar el arrendatario son los gastos derivados de los servicios que sean susceptibles de individualización, como el agua, el gas o el teléfono, salvo que se pacte lo contrario igualmente en el contrato. Si eres arrendatario, no te fíes de las fotos, sobre todo ahora que internet está muy presente a la hora de buscar un piso, y por supuesto, nunca alquiles una vivienda sin antes haberla visto en persona.

Antes de entrar en la vivienda, debe constar un inventario de enseres, electrodomésticos y mobiliario. De igual modo, conviene revisar que todo funcione correctamente y que esté limpio, y posteriormente reflejarlo en el contrato. Al momento de abandonar el piso, no te vayas sin testimonios gráficos, ya que serán la prueba del inquilino ante posibles problemas que pudieran surgir. En caso de algún problema, se debe hacer la reclamación por escrito a la otra parte, y hacerla de forma fehaciente es fundamental para aportarla como prueba ante instancias posteriores. Si quien te alquila es una agencia inmobiliaria, para efectuar las reclamaciones pertinentes puedes solicitar la hoja de reclamaciones correspondiente.

Finalmente, la información previa evita buena parte de los problemas. En base a ello, la Asociación Española de Consumidores pone a disposición de los interesados su gabinete jurídico a través del correo electrónico consultas@consumoenpositivo.es, con el fin de atender las posibles consultas que se puedan plantear.

