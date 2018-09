El Consejo de la Transparencia apercibe de nuevo a Almería por su opacidad Pleno del Ayuntamiento celebrado en el salón noble de las Casas Consistoriales, en la plaza de la Constitución de la capital. / IDEAL El organismo autonómico requiere al Consistorio para que publique «en lo sucesivo» los documentos sometidos a exposición pública en su página web M. CÁRCELES Almería Lunes, 10 septiembre 2018, 00:33

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha apercibido nuevamente al Ayuntamiento por una práctica que contravendría lo dispuesto en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía: no haber proporcionado publicidad activa a una memoria sobre el ejercicio de actividades económicas del Ayuntamiento. Sin embargo, y al haber llegado la resolución toda vez el expediente ya se ha concluido, dicho apercibimiento no tendrá más efectos que una llamada seria de atención a la administración pública local. «El incumplimiento de las obligaciones de publicidad [...] cuando se haya desatendido el requerimiento expreso de este Consejo puede suponer una infracción muy grave, con las posibles sanciones previstas [...] que pueden alcanzar al cese del cargo responsable y a no poder ser nombrado en cargos similares por un periodo de hasta tres años», indica la resolución, a la que ha tenido acceso este diario.

La actuación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía llega después de la interposición por parte de un particular de una queja. En el escrito remitido al Consejo, advierte de que estando en fase de exposición pública la memoria económica del servicio público de alquiler de bicicletas proyectado por el Ayuntamiento de Almería -aún sin licitar- esa memoria no fue alojada en la página web del Consistorio para la pública consulta ciudadana. Y esto, a juicio del denunciante, violaría la obligación de las administraciones de «hacer pública por propia iniciativa» la información «de relevancia» que garantice «la transparencia de su actividad».

El Consejo advierte de que no sólo es una obligación de la administración, la publicidad activa, sino que, además, es «un derecho de cualquier persona» el que los poderes públicos «publiquen» de forma periódica «la información» de carácter «relevante», entre la que se encontraría esta memoria económica. Y por ello, requiere al Consistorio para que «en lo sucesivo» publique en su portal web «los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación».

El órgano recuerda que desatender una petición expresa del Consejo puede conllevar ceses

No entra a conminar al Ayuntamiento a la apertura de un nuevo periodo de exposición pública ya que, admite, el procedimiento ya se ha terminado y la memoria objeto de la denuncia ya cuenta con la aprobación definitiva del Pleno del Consistorio. Sin embargo, concede «un plazo de un mes» para que todos los expedientes que requieran de exposición pública sean alojados en la web municipal. «El Ayuntamiento debió haber publicado de forma electrónica dicha memoria», agrega. «Es muy notable, como resulta obvio, la diferencia que entraña que el órgano sólo exhiba los documentos de que se trate a quien acuda físicamente a la sede del órgano y en las horas que éste decida a que pueda ser accesible [...] a través de las correspondientes sedes electrónicas, portales o páginas web», apostilla.

La resolución, fechada el 27 de junio, ya es efectiva y, por lo tanto, el Ayuntamiento debe publicitar de forma activa los procedimientos que abra en adelante a la exposición pública bajo apercibimiento del propio Consejo de Transparencia. Pero, además, es la segunda ocasión en la que este órgano llama la atención al Consistorio almeriense por su opacidad.

Cabe recordar que dicho organismo instó al Ayuntamiento de la capital a abrir expediente sancionador y encontrar al culpable o culpables de denegar acceso a una información solicitada por el sindicato UGT. El asunto en cuestión viene coleando desde el año 2016, cuando el sindicato no recibió respuesta alguna del Ayuntamiento a una serie de requerimientos respecto a una supuesta concatenación de contratos a una misma persona sin concurrencia pública.

La oposición en bloque

Esta situación llevó hace menos de dos semanas a un gesto político inédito: que los tres grupos políticos de la oposición (PSOE, Cs e IU) presentasen una moción conjunta en la que exigieron al equipo de Gobierno la máxima transparencia. La moción por la transparencia se aprobó con el voto unánime de los cuatro grupos con presencia en el plenario.

El Ayuntamiento trabaja en la apertura de un Portal de la Transparencia. Dicha web fue abierta al público en pruebas hace dos semanas. Pero un día después de que se conociera de su existencia, fue cerrada con clave para impedir el acceso al contenido de los datos abiertos en tanto en cuanto los técnicos municipales proceden a la revisión del contenido. En la primera versión, la accesible durante algunas horas, aún había errores de calado como la aparición en algunos apartados del exportavoz socialista Juan Carlos Pérez Navas (que renunció al escaño este verano) como concejal o la falta de la fotografía de uno de los regidores, el también socialista Cristóbal Díaz. Además, algunas informaciones previstas como de difusión activa obligatoria por parte del Consistorio, como la agenda oficial del alcalde y de los concejales del equipo de gobierno, aún no aparecía.

El Ayuntamiento de Almería se había comprometido a alumbrar este portal antes de que culminase el mes de agosto. A día de ayer, dicho portal seguía cerrado al acceso público, nueve jornadas después de la fecha comprometida por el Consistorio.