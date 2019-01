El consejo local de IU consultará mañana a la militancia el cambio de portavoz en el Ayuntamiento Amalia Román y Rafael Esteban en una comparecencia pública. / S.G.H. La intención de la corriente mayoritaria de la coordinadora local es que la militancia, unas 150 personas, refrende con su voto la sustitución de Esteban SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Martes, 15 enero 2019, 00:58

La asamblea local de Izquierda Unida, compuesta por la militancia del partido en Almería capital, se reúne mañana por la tarde en una convocatoria ordinaria (la última fue en junio) al objeto de que pueda someterse a votación las decisiones tomadas por el consejo local la semana pasada. Entre ellas, algunas de tanta relevancia como aprobar el cambio de portavoz en el Ayuntamiento de Almería.

Relevar del puesto a Rafael Esteban, quien lleva ejerciendo el cargo desde hace casi una década, para sustituirlo por la concejala Amalia Román, elegida recientemente en unas primarias entre militantes y simpatizantes como candidata del partido a la Alcaldía de Almería para las próximas elecciones municipales.

La intención de la corriente mayoritaria de la coordinadora local es que la militancia, unas 150 personas, refrende con su voto la sustitución de Esteban. Pues el aún portavoz se niega a dejar su cargo al considerar que la decisión tomada no está suficientemente justificada. El coordinador local de IU, Agustín de Sagarra, explicó a IDEAL que el partido tiene que hacer frente hoy a un problema político, y como tal, cree que la solución tiene que venir por la misma vía. De ahí que esté convencido de que un respaldo mayoritario de la asamblea, o lo que es lo mismo, de la militancia, haría convencer a Esteban de que su postura no es la más adecuada y que lo mejor es que deje paso a Román. «Debe entender que nuestros cargos están a disposición de los órganos internos de nuestro partido y no al revés», señaló.

Del mismo modo, si el voto de la asamblea es contrario a ascender a Román a la portavocía, es probable que el consejo «capte el mensaje» y no vaya contra una decisión que en todo caso, explicó De Sagarra, «es conforme a lo que dictan los estatutos del partido».

Por otro lado, desde la corriente crítica tratarán de parar la votación al entender que se está «creando un problema donde no lo hay» y que en ningún caso estas modificaciones se pueden realizar fuera del grupo.