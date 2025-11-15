El consejero de Industria revela el futuro del sector en la provincia de Almería

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, protagonizará el próximo viernes, 21 de noviembre, un nuevo desayuno informativo ... de IDEAL en Almería. Será una cita imprescindible para el empresariado almeriense en el que el representante del Gobierno autonómico abordará la situación en la que se encuentra Andalucía, que está viviendo un momento de transformación y avance con especial dinamismo de la industria, apoyada en el despliegue de las energías renovables como factor de localización de inversión.

Bajo el título 'Energía, industria y digitalización: el futuro de Almería', Paradela se detendrá también en algunos de los proyectos estratégicos a desarrollar en Almería y su provincia, además de ofrecer un balance de los instrumentos de apoyo que ha desplegado la Consejería de Industria, Energía y Minas, que él mismo lidera y que ha identificado en tres pilares tractores para impulsar la actividad industrial a través del Fondo Europeo de Transición Justa, centrados en tres áreas estratégicas, como son el hidrógeno verde, la piedra y el mármol y el sector agroindustrial y agrotech.

El consejero, que recientemente ha incorporado las competencias de las políticas de digitalización al asumir su consejería la Agencia Digital de Andalucía, compartirá, asimismo, las nuevas herramientas de apoyo que la Junta de Andalucía tiene a disposición de las empresas y familias almerienses para avanzar en la descarbonización y mejora de la eficiencia energética. Analizará, por otra parte, la situación actual de la planificación eléctrica, que recoge las inversiones en redes de transporte de la electricidad y que son fundamentales para la implantación de nuevos proyectos industriales y energéticos.

Al finalizar su intervención, responderá a las preguntas de los asistentes (con invitación) y aclarará cualquier duda que puedan presentar los agentes que lideran el crecimiento económico y empresarial de la provincia de Almería. Todo ello, en el acto que tendrá lugar, a partir de las 9.30 horas, en el Restaurante Club de Mar El Candelero de Almería.