El consejero de Industria revela el futuro del sector en la provincia de Almería

En un desayuno con IDEAL Almería, el viernes 21 de noviembre, Jorge Paradela desvelará las claves en el ámbito de la energía, la industria y la digitalización para los próximos años

M. C. Callejón

M. C. Callejón

Almería

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:16

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, protagonizará el próximo viernes, 21 de noviembre, un nuevo desayuno informativo ... de IDEAL en Almería. Será una cita imprescindible para el empresariado almeriense en el que el representante del Gobierno autonómico abordará la situación en la que se encuentra Andalucía, que está viviendo un momento de transformación y avance con especial dinamismo de la industria, apoyada en el despliegue de las energías renovables como factor de localización de inversión.

