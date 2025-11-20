Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«El conocimiento que se genera aquí y se queda aquí es lo que transforma realmente a la provincia»

Con más de 25 años de trayectoria vinculada al desarrollo universitario, Ana Gea ha sido reconocida como Economista del Año por el Colegio de Economistas de Almería

R. I.

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

Con más de 25 años de trayectoria vinculada al desarrollo universitario, la transferencia de conocimiento y la innovación, Ana Gea se ha consolidado como una ... de las voces más influyentes en la conexión entre universidad, empresa y sociedad en Almería. Gerente de la Fundación de la Universidad de Almería y referente en múltiples proyectos estratégicos, Ana dedica su energía y corazón a impulsar el progreso económico y social de la provincia, convirtiéndose en una figura clave cuya pasión y compromiso inspiran a quienes la rodean y permiten entender con ilusión el presente y el futuro del territorio.

