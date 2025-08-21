Este es el conocido local de ocio que ha anunciado que esta será su «última feria» Esta previsto que el establecimiento, que lleva años siendo un referente el ocio de la capital, realice cambios de calado después de agosto

En Almería hay locales que, con el paso de los años, han logrado hacerse un hueco en la memoria de muchos almerienses gracias a la infinidad de noches y tardes que se han pasado divirtiéndose en ellos. Son espacios que llegaron en un momento especial, que supieron captar la atención y el entusiasmo de la ciudad, y que durante un tiempo se convirtieron en referencia obligada para quienes buscaban ocio y diversión.

En ellos, las colas para entrar eran habituales y cada fin de semana el ambiente rebosaba vida. No solo fueron protagonistas de la noche almeriense, sino también de la cultura del tardeo, consolidándose como puntos de encuentro que marcaron varias generaciones.

Un establecimiento de referencia

Así puede describirse a Premium Black, uno de los locales más emblemáticos del ocio nocturno en Almería, que, según ha anunciado en sus redes sociales, se despide de su público tras una década de historia marcada por la fidelidad de sus clientes y las noches y tardes vibrantes que ofrecía desde el centro de la ciudad.

Este local de más de 200 metros cuadrados en la esquina de Marqués de Comillas con General Tamayo, ha compartido un mensaje impactante en sus redes sociales: «Esta es nuestra última Feria y nos vamos. Y sí, va en serio». Sin embargo, todo indica que el negocio no desaparecerá por completo, sino que será objeto de un cambio de imagen, estilo y nombre.

Tardeo en la Feria del Mediodía

Durante la Feria del Mediodía de Almería, el tardeo se convierte en un auténtico fenómeno que llena las calles de la ciudad de vida, algarabía y música. Vecinos y visitantes se congregan en los ambigús situados en distintos puntos estratégicos para disfrutar de tapas, bebidas y un ambiente festivo que sirve como aperitivo al resto de la tarde y, para muchos, de la noche.

La música se siente en las calles, al igual que la alegría característica de los días de feria, creando una atmósfera única que envuelve a quienes pasean por la ciudad. Esto permite compartir risas y momentos entre amigos antes de continuar la diversión en los pubs y bares del centro, donde la música, la buena compañía y la animación prolongan la jornada hasta que los cuerpos aguanten.

En este contexto, Premium Black ha sido durante años un referente para el mejor tardeo en la Feria del Mediodía de Almería, convirtiéndose en un punto de encuentro imprescindible para muchos almerienses. Este año, sus clientes disfrutarán de cada momento de manera especial, sabiendo que será la última Feria en la que lo vivirán tal y como lo conocen hoy, cerrando un capítulo de la vida nocturna y festiva de la ciudad.